Violin Memory公司破釜沉舟，欲重新建立存储业务

Violin Memory公司回来了，并于破产之后重组为一家私营企业。

在经历了漫长而艰难的挣扎之后，这家闪存阵列硬件与软件厂商最终破产并被Quantum Partners——一家由罗斯基金管理公司运营的私募投资基金——所收购。

根据我们得到的消息，Violin公司继续保留着一部分行业领先的专利技术、强大的客户群体与极具创新能力的专业团队。不过原本的高层管理团队经过了大规模洗牌，目前新的高管成员包括：

CEO兼总裁——前运营高级副总裁Ebrahim Abbasi

CFO——Jim Curley

客户成功运营高级副总裁——于2015年4月加入Violin的Susan Scheer Aoki

首席架构师——Tim Stoakes

软件开发副总裁——Pat Balakrishnan

全球现场运营副总裁——原本负责销售与联盟战略的Georgine Nordin

Abbasi在一份声明中表示：“我很荣幸领导新公司走向未来，并将专注于产品创新与客户回馈。”SFM私募股权公司负责人Nicholas Esayan亦在报道中重申了上述观点：“我们将致力于支持Violin延续卓越的客户体验与产品创新等优良传统。”

评论意见

不出所料，没有任何高管人士提到硬件开发——毕竟这项工作的成本要远高于软件开发。首席架构师Tim Stoakes拥有15年以上的软件行业工作经历，且掌握着多项企业存储专利。再加上Pat Balakrishnan，两名高管皆属于软件业务出身。

因此我们猜测，Violin公司将走向软件定义存储领域，且单纯强调其软件开发业务而不再提及硬件产品。这样的决定并不令人意外，毕竟戴尔、HPE、IBM以及NetApp等老牌劲旅皆拥有强大的全闪存阵列产品; 而Pure Storage亦由初创企业转变为主流厂商; 另外，今年1月Kaminario也通过新一轮7500万美元融资进一步巩固了自身地位。再有，Tegile今年4月的3300万美元融资以及Tintri的快速增长也在持续增加这一市场范畴内的竞争强度。

面对以上全闪存阵列硬件供应商八强，Violin至少需要数千万美元的开发资金才能建立起与之对等的硬件竞争能力。

因此，随着NVMe SSD支持、机器学习分析、聊天机器人以及与Supermicro等其它服务器与存储硬件供应商的对接，也许软件开发更适合Violin的当前状况。另外，考虑到全闪存阵列的实际软件需求，西部数据也有可能成为Violin的新客户。

Violin公司已经决定进军超融合与融合型基础设施市场。而且毫无疑问，Balakrishnan与Stokes将成为Violin公司未来发展中的关键性角色。

在这里我们首先要欢迎Violin公司的回归。我们也期待着这位当初的全闪存新秀能够顺利奏响新的乐章！