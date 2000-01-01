 希捷为无人机产品提供地面磁盘驱动器方案

希捷公司刚刚推出的Fly Drive产品为专供大疆无人机使用的磁盘驱动器，而此时距离希捷与大疆方面公布无人机图像与视频存储合作关系刚刚过去三个月。

希捷公司刚刚推出的Fly Drive产品为专供大疆无人机使用的磁盘驱动器，而此时距离希捷与大疆方面公布无人机图像与视频存储合作关系刚刚过去三个月。

当时，我们一直以为希捷公司会为无人机提供一款SSD——且明显应是机载型SSD。然而实际情况恰恰相反，希捷选择提供一款地面磁盘驱动器，简直是给了我们的猜测当头一棒。

这款希捷-大疆Fly Drive是一款便携式2 TB驱动器，其中集成有迷你SD卡插槽以供无人机操纵者随时将拍摄到的图片与视频内容备份至地面端。我们认为其中很可能使用了希捷的驱动器管理覆盖媒体记录Mobile HDD技术，并就这一点向希捷方面进行了求证。

顺带一提，希捷公司将这款产品描述为业界最轻、速度最快且最具能源效率的7毫米驱动器。

希捷-大疆 Fly Drive

Fly Drive的2 TB存储容量可存储超过60个小时的4K 30 fps视频内容。对于大疆的Mavic Pro无人机而言，这意味着可记录超过250次飞行所拍摄的视频资料。

为了将视频内容传输至Fly Drive之内并最终接入Windows或者Mac计算机，该驱动器配备有一个USB 3.1 Type C接口，且可对接计算机上的Thunderbolt 3及USB 3.1端口。其线缆被卷在保护盒内，从而为驱动器提供一定程度的抗震性能。

Fly Drive提供两个月免费使用期的Adobe Premiere Pro CC视频编辑软件。本周这款新产品将亮相拉斯维加斯的NAB展会，您可在SL4527希捷展台或者C2807大疆展台上一睹其真容。今年夏季这款产品将正式投放市场，我们预计其市场零售价为199.99美元。

*希捷公司表示，时长1个小时的4K 30 fps视频在经过压缩后的数量量约为30 GB。