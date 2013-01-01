科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库
ZDNet存储频道Dell EMC将Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权

Dell EMC将Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

Dell EMC已经将自己收购还不到3年Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权公司。

作者：杨昀煦 来源：ZDNet存储频道（编译） 【编译】 2017年4月24日

关键字：Dell EMC 数据保护

Dell EMC已经将自己收购还不到3年Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权公司。

Dell EMC近日表示，已经将Spanning业务出售给Insight Venture Partners，金额未对外公布。这业务部门将恢复旧名称“Spanning Cloud Apps”，设立在美国德克萨斯州奥斯汀市，作为戴尔的战略合作伙伴。

早在2014年10月EMC收购了Spanning Cloud Apps以开发自己的混合云能力。同月EMC也进行了其他两笔类似的收购：OpenStack IaaS解决方案提供商Cloudscaling，以及全局命名空间提供商Maginatics。

Jeff Erramouspe在Spanning Cloud Apps被EMC收购前曾是该公司的负责人，他将出任新独立公司的首席执行官。

“这次收购是在Spanning取得持续业务发展势头的背景下进行的，实现了70%的同比收购增长，已经累计拥有超过7000家客户。Spanning每周为客户保护超过15亿个条目，在2016年累计为客户恢复1800万个条目。”

Insight Venture Partners表示，将会为Spanning提供继续扩展SaaS数据保护市场的资源。

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅ZDNet技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

    业界热点:

    北京第二十六维信息技术有限公司（ZD至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号