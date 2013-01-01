Dell EMC将Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权

Dell EMC已经将自己收购还不到3年Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权公司。

Dell EMC已经将自己收购还不到3年Spanning SaaS数据保护业务出售给私募股权公司。

Dell EMC近日表示，已经将Spanning业务出售给Insight Venture Partners，金额未对外公布。这业务部门将恢复旧名称“Spanning Cloud Apps”，设立在美国德克萨斯州奥斯汀市，作为戴尔的战略合作伙伴。

早在2014年10月EMC收购了Spanning Cloud Apps以开发自己的混合云能力。同月EMC也进行了其他两笔类似的收购：OpenStack IaaS解决方案提供商Cloudscaling，以及全局命名空间提供商Maginatics。

Jeff Erramouspe在Spanning Cloud Apps被EMC收购前曾是该公司的负责人，他将出任新独立公司的首席执行官。

“这次收购是在Spanning取得持续业务发展势头的背景下进行的，实现了70%的同比收购增长，已经累计拥有超过7000家客户。Spanning每周为客户保护超过15亿个条目，在2016年累计为客户恢复1800万个条目。”

Insight Venture Partners表示，将会为Spanning提供继续扩展SaaS数据保护市场的资源。