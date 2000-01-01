Veeam的钢铁洪流正滚滚向前？事实似乎确实如此

Veeam公司创纪录的业务增长是否趋于停止？简而言之，完全没有。在2017年第一季度的财报当中，这家企业级备份方案厂商表示其付费客户新增接近12000家，目前总体客户数量达到24万2000家，继续保持着每月约4000家新客户的受众基础扩展速度。

Veeam公司创纪录的业务增长是否趋于停止？简而言之，完全没有。

在2017年第一季度的财报当中，这家企业级备份方案厂商表示其付费客户新增接近12000家，目前总体客户数量达到24万2000家，继续保持着每月约4000家新客户的受众基础扩展速度。

根据该公司的报告，其季度内企业与云营收亦实现创纪录水平，具体包括：

·总体预订收入较上年同期增长33%。

·企业新许可预订数量较上年同期增长17%。

·新增企业客户数量较上年同期增长22%。

·云业务营收较上年同期增长59%。

根据我们得到的消息，目前由Veeam软件负责保护的虚拟机总量已经达到约1390万套，而上个季度的数字则为1330万套。另外，全球范围内的Veeam ProPartners为47000家（上季度为45000家），VCSP（即Veaam云服务供应商）则为15000家。

Veeam公司总裁兼首席运营官Peter McKay表示：“展望未来，我们预计公司在今年年内还将继续保持业务增长。”

今年3月，来自IBM公司Cleversafe事业部负责全球销售事务的高级副总裁Jeff GIannetti正式加盟Veeam并担任北美地区销售副总裁。Cleversafe于2015年10月被IBM公司所收购，而在2013年10月加入Cleversafe之前，Giannetti一直效力于NetApp公司。

毫无疑问，Veeam公司已经凭借着一个又一个持续发力的季度证明了自身的业务推广能力。如果这一势头继续保持下去，那么Veeam公司将顺利于2017年第三季度之内拥有超过25万家客户，并呈现出压倒其它同类备份软件供应商的发展能力。在另一方面，Barracuda公司则无疑将在市场份额方面遭遇打击。