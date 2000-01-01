东芝公司发布最新NAS磁盘驱动器，拥有最快数据传输速率

东芝公司已经发布一款全新8 TB NAS磁盘驱动器，且拥有最快数据传输速率。与MN系列一样，N300同样提供4 TB、6 TB与8 TB三种版本，拥有7200转设计，配备6 Gbps SATA接口以及平均100万小时故障间隔。

东芝公司已经发布一款全新8 TB NAS磁盘驱动器，且拥有最快数据传输速率。

东芝方面于今年2月公布了其8 TB MN系列NAS驱动器，而N300则为其中的一款零售版本。在此之前，4 TB与6 TB容量版本已经于1月在欧洲公布，而这一次两款原有版本外加8 TB新版本将全面投放美国市场。

与MN系列一样，N300同样提供4 TB、6 TB与8 TB三种版本，拥有7200转设计，配备6 Gbps SATA接口以及平均100万小时故障间隔。

N300提供三年质保服务，可在24/7全天候运行条件下每年容纳180 TB工作负载、平均延迟为4.17毫秒且适用于包含1到8托架的NAS系统。其持续数据传输速率则随容量不同而有所变动，其中4 TB版本为200 MBps，6TB为210 MBps，8 TB版本则为240 MBps。这一速率水平要比最高传输速率为230 MBps的MN系列更快一些。N300还拥有一项动态缓存技术（Dynamic Cache Technology），旨在提供额外的性能优势。

东芝美国电子元件公司消费级磁盘驱动器副总裁Michael Cassidy在一份声明中表示：“我们此前刚刚披露，我们已经成为2016年年内发展速度最快的磁盘驱动器供应商。”

由于东芝在磁盘驱动器市场上的份额占比低于希捷与西部数据排在第三，因此这一消息虽然激动人心但仍不足以被视为全面成功，另外东芝仍然缺少氦气填充式磁盘驱动器技术。希捷与西部数据皆凭借着氦气填充技术优势而拥有10 TB及12 TB超大容量驱动器，但东芝方面目前仍未达到10 TB容量大关。

东芝公司的磁盘驱动器业务与目前正在整体出售的东芝存储器业务（主营NAND芯片与SSD产品）无关。当然，作为整体业务的组成部分，也可能受到东芝方面努力抵消核电站业务巨额亏损之相关举措的影响。

这款8 TB N300驱动器将于本月之内通过零售渠道进行交付，Amazon英国网站上给出的这款8 TB驱动器价格为271.58英镑。