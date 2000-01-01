全闪存阵列推动IBM存储收入逆势上扬

尽管服务器销售额下滑，IBM连续22个季度的存储硬件收入下滑被闪存存储阵列销售增加所抵消，而且我们估计IBM在整体存储市场中位列第三的位置。让我们深入了解2017年第一季度的业绩数据。根据IBM的季度收益表，IBM该季度182亿美元的总收入中主营业务收入...

尽管服务器销售额下滑，IBM连续22个季度的存储硬件收入下滑被闪存存储阵列销售增加所抵消，而且我们估计IBM在整体存储市场中位列第三的位置。

IBM CEO 罗睿兰

让我们深入了解2017年第一季度的业绩数据。根据IBM的季度收益表，IBM该季度182亿美元的总收入中主营业务收入：

- 系统收入：14亿美元，同比减少16%

- 系统硬件：10亿美元，同比减少18%

- z Systems同比减少40%

- Power同比减少27%

- 存储同比增加7%

- 操作系统软件：4亿美元，同比减少10%

- 技术服务和云：82亿美元，同比减少2%

- 认知解决方案：41亿美元，同比增加2.1%

- 全球业务服务：40亿美元，同比减少2%

系统部分是这四类中最小的。IBM的图表显示，z Systems大型机和Power服务器收入及毛利率下滑，这反应了产品周期；没有新的套件刺激升级业务。存储硬件收入增长主要是由闪存主导，我们计算存储收入为4.64亿美元。

就IBM存储硬件收入持续下滑的模式来说，这个季度是一个小的高峰。下面这个图表显示了IBM存储硬件的年收入：

同样的数据按照季度和年显示，包括最近一个季度：

上扬趋势明显。这是异常情况吗？产品组合中哪些闪存产品推动了增长？

系统细分产品和其他存储收入

IBM在自己的云中售卖存储软件并提供对象存储服务（Cleversafe），这些都是来自Systems的不同收入流。这在业绩材料中并没有分组显示，但是我们可以从CEO及高级副总裁Shroeter声明及财报电话会议中寻找蛛丝马迹。

他谈到了分析这个细分市场，说：“我们在内部部署的数据库和数据仓库方面取得了良好的增长，其中包括DB2、Informix和Netezza。内容和集成产品这个季度也有增长，因为数据接收是认知之旅的一个重要初始步骤。”

“再看交易处理软件，我们z Systems中间件和存储中间件推动着性能的持续改进。虽然总体业务在下滑，但是我们有一些领域是增长的，例如软件定义存储。”

在Systems细分市场，他说：“跨产品组合部署闪存进行重新定位之后，存储出现了增长。Systems毛利率同比下滑，z Systems、Power和存储都有所下滑，因为我们在经历市场转型和产品过渡。”

服务器

“在z Systems方面，大型机继续提供高价值的、安全的、可扩展的平台，这对我们客户的需求来说至关重要，可以应对现有的和新兴的工作负载。该季度我们新增了7家客户，从这个周期开始以来增加了87个。”

IBM这个季度赢得了5家金融服务客户，但是收入和利润表现相对较差，按照预计还有9个季度进入目前的z Systems产品周期。今年晚些时候IBM应该还会推出新的大型机产品。

“Power在下滑，这反映了我们正在转向增长中的Linux市场，同时继续服务于高价值的、但是下滑中的UNIX市场……我们在这方面处于劣势，我们有3%的份额，所以我们还没有很多机会。”

存储硬件和软件

存储收入增长7%主要是“因为全闪存阵列的双位数增长。闪存在中端和高端方面都为我们的存储收入增长做出了贡献。”但是“存储的毛利率在下滑，因为硬件继续受到价格压力的影响。”

他说现在出现了向软件定义存储的转型，“在软件定义存储方面我们继续引领市场”。目前我们没有得到数据证明这个说法，Dell EMC可能认为实际上他们领导这个领域。

我们再一次在软件定义存储方面实现了双位数的收入增长，这并没有体现在我们的Systems细分市场报告中。现在我们整体存储收入中软件占到了40%多。

所以，这意味着存储软件在IBM存储收入中占比不到60%。我们假设45:55分，55%存储硬件收入就是4.64亿美元，该季度软件收入是3.8亿美元，存储整体收入是8.44亿美元。

最近有多家厂商公布了财报，NetApp的存储收入为14亿美元，Teradata为6.26亿美元，HPE为7.3亿美元，Dell EMC为20多亿美元。看起来IBM在整体存储市场中处于第三的位置，领先于HPE、Teradata和其他像Veritas这样的大厂商。

财报电话会议没有透露其他信息，除了IBM存储和服务企业业务受到的冲击。我们可以想象，目前IBM的装机群中仍然有闪存阵列升级的巨大潜力，预计未来几个季度会看到IBM在存储硬件收入、以及存储软件收入方面继续增长。