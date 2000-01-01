5年砥志研思，思华云计算产品建设之路

成立于2000年的思华科技，是国内少数的能够提供跨广电和通信运营互动媒体平台解决方案提供商。目前稳居行业前三，系统覆盖四大运营商，数千万用户使用

成立于2000年的思华科技，是国内少数的能够提供跨广电和通信运营互动媒体平台解决方案提供商。目前稳居行业前三，系统覆盖四大运营商，数千万用户使用，服务网点遍布全国。但是因为其一直耕耘在广电、电信运营商领域，所以其媒体声音和渠道建设方面的需求小。这一切随着云计算的发展而发生改变。

随着产业的变革和客户对于云的需求，思华科技也在观察产业变化以及布局云计算市场。而这是在五年前2012年就开始低调进行。2012年成立云存储事业部，发布全自主研发的分布式文件系统，2013年成立云计算事业部发布超融合产品。2014年，发布了新一代超融合私有云产品，实现存储部署容量达到百PB，至今稳定运营；2015年，推出国内首家基于流协议的虚拟桌面，获得公安三所源代码安全认证；2016，中国游戏行业最大规模的混合云成功部署，成为OpenStack基金会成员。

于是乎成立17年的思华科技在宁波首次举行xCloud产品战略发布会。其发布会主题“厚积薄发 聚力新生”也非常契合今后的发展方向。同时也是向业界宣布思华科技要为云生态提供一个一站式云计算平台和解决方案专家，高调宣布云计算战略，包括一个打造完整的产品线，和推动一个积极的渠道策略以及今后会有更多的声音出现在媒体上。

深入到基因的技术创新

在发布会上思华科技联合创始人，执行副总裁及CTO钱明博士对于公司产品的介绍，让人感受到深入基因的技术创新。钱明博士是电信级产品和解决方案专家，他率领团队长期致力于视频云、桌面云、虚拟化、云存储、超融合、容器云、云数据中心等领域产品的持续创新研发。思华科技在全球设立了上海、杭州、西安、南京和美国五大研发中心，研发测试人员占总员工的67%，并连续多年将年收入的35%投入到产品研发，每半年会发布含较大的功能更新的产品版本，每2个月会更新一个小版本。思华科技跟踪IT前沿技术，对热点技术进行预研，关注方向包括云计算、Docker、超融合、人工智能等。以及全面的测试机制，包括严格的测试规范，公司私有云环境，全员采用自研的虚拟桌面办公。

云平台从软件定义存储和超融合开始

钱明博士多次强调思华科技要打造为一站式云计算平台和解决方案专家，思华科技提供xCloud的产品扩张理念，目前已经实现底层硬件、软件定义存储以及虚拟化系统的全面覆盖的产品解决方案。包含底层硬件SDN交接机NeuSwitch系列、应用交付NeuADC系列和x86服务器NeuServer系列产品线、软件定义存储包括云存储MegaBric系列和超融合存储ExpressIO系列，以及虚拟化系统超融合HCI ExpressVM系列和虚拟桌面xView虚拟桌面系列。

钱明博士表示这是目前思华科技的产品进度，未来会有更丰富的产品不断推出。此次发布会重点介绍了软件定义存储和虚拟化系统四个产品系列的技术要点。

软件定义存储方面， MegaBric满足分布式集群存储需求，其研发初衷就是替代传统的存储，大容量、低成本、分层存储、分布式横向扩展，实现对象、文件和块统一存储；ExpressIO ExpressIO核心诉求是满足面向虚拟化存储需求。系列为虚拟化而生，面向虚拟化存储需求，在超融合架构的基础上实现分布式和横向扩展，其支持计算和存储融合架构、支持副本和纠删码融合以及支持不同硬件融合。采用本地化技术，SSD加速技术，能够使SSD+SAS混合部署达到SSD性能，实现高性能等特点，支持虚拟机和容器，更加紧密的和虚拟化结合，提高虚拟机的性能，支持为容器提供存储服务，让容器数据更加稳定。多HYPERVISOR支持。据钱明介绍，今年，思华科技还将推出低功消耗的ARM存储，节能环保优势明显。在存储方面，思华科技目前拥有基本型、大容量、节能型和超融合四大类型的存储，完全可以覆盖存储市场的主流需求。

ExpressVM的特点，融合计算与存储，精简IT设施。方便运维做到了统一管理，支持openstack L/N/O版，也做到了KVM/VMWARE/DOCKER混合技术支持,采用SSD缓存加速，冷热数据智能迁移，实施去重压缩，最重要的是实现了软件重新定义功能，快速部署，ExpressVM为云而生，钱明认为只有解决了存储瓶颈的云，才是用户真正想要的云。

xView面向桌面云需求，满足工业设计、移动化办公需求，能够简化企业IT运维，具有高可靠性和数据备份功能，同时具备节能低耗的特点。具体来讲， xView实现数据云端存储，本地限制拷贝，支持行为审计、录屏，实现了数据的高安全。支持720P/1080P/2K/4K桌面。用户能够有更清晰的桌面体验。还具有可视化的集群管理，实现桌面、设备情况的一目了然。实现一键重启，数据不丢失，提升了使用人员办公连续性也降低了IT人员的工作量。

思华科技还因为其多年的电信级的实施经验，在可靠性、可用性和服务方面经过电信级的千锤百炼。具有很强的优势，因为要满足电信级系统的可用性，必须实现99.999%可用性要求。也实现了运营商媒资库百PB以上的无故障稳定运行。同时其专业的交付/服务团队，7x24敏捷的响应和支持。

完善的行业解决方案

思华科技具有完善的行业解决方案，包括虚拟桌面行业解决方案、超融合行业解决方案以及存储行业解决方案。

虚拟桌面行业解决方案：云课堂、多媒体教学、移动化办公、呼叫中心、制造行业工业设计、报销行业等。

超融合行业解决方案，游戏云、视频云、政务云、水利云、企业私有云以及数据中心。

存储行业解决方案，监控实拍存储方案、同城容灾方案、备份方案、运营商媒资方案、企业应用方案以及云盘方案。

渠道与产品并重的新的战略

和广电、运营商的直销模式不同，云计算生态需要和广大合作伙伴为客户提供完整的云计算解决方案。积极的渠道建设成为思华科技拓展云计算业务的核心战略之一。钱明表示，未来会积极拓展渠道市场，以渠道为核心，坚持渠道销售模式，积极布局遍布全国的渠道体系，设立专职渠道经理。为渠道合作伙伴建立完整的服务支持，包括营销支持、方案支持、售前售后支持、销售支持和培训支持等完整的服务支持。

营销支持：通过CO-Marketing、技术宣讲等方式

方案支持：运营商级的定制化方案支持，专业的解决方案团队支持

售前支持：对渠道伙伴的项目，可提供测试设备支持

售后支持：XCloud的销售、售前、产品甚至研发，均可以协同渠道拜访客户

销售支持：重点项目，指定专人加强沟通，专职销售量身服务；

培训支持：对渠道伙伴的销售人员，技术人员提供大量有针对性的培训。

最后在发布会上，思华科技为全国各地的优秀渠道合作伙伴代表进行了代理商授牌。