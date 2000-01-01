Infortrend EonStor DS 4000助力粤海永顺泰集团数据中心整合建设

永顺泰麦芽集团有限公司（以下简称“永顺泰集团”）是粤海控股集团有限公司全资子公司，主营业务为啤酒麦芽，在中国境内拥有6家麦芽生产企业，为简化内部内务流程管理及提升生产力，永顺泰集团新上线ERP业务系统，对外多个分支提供7*24小时访问服务。

永顺泰麦芽集团有限公司（以下简称“永顺泰集团”）是粤海控股集团有限公司全资子公司，主营业务为啤酒麦芽，在中国境内拥有6家麦芽生产企业，为简化内部内务流程管理及提升生产力，永顺泰集团新上线ERP业务系统，对外多个分支提供7*24小时访问服务。通过对永顺泰集团ERP系统项目建设的缜密分析，结合多年来在信息安全领域的规划、实施经验，并综合考虑系统的可靠性、安全性、易管理性、可扩展性等诸多因素，Infortrend为永顺泰集团各业务平台量身打造核心数据集中存储/容错、虚拟化、应用级容灾及数据大集中整体解决方案。

从数据安全、核心业务应用级容灾和数据集中化管理三方面出发，Infortrend为客户提供一套EonStor DS 4000（DS 4016R）双控制器系统与业内VMWARE、HYPER-V、CITRIX、KVM等主流的虚拟化平台和虚拟化架构实现无缝结合，具备卓越的数据保护功能，通过快照，卷复制/镜像等多种技术，最大限度的保障永顺泰集团ERP等关键业务数据的完整性和连续性，同时可选多种扩展柜进行灵活扩展。Infortrend存储系统凭借强大的数据性能和扩展能力，完全满足永顺泰集团至少未来5至10年各业务系统对存储容量、性能的需求。

永顺泰集团项目的顺利实施，是Infortrend存储产品满足各行业不同应用的再一次印证。Infortrend始终走在存储行业发展的最前沿，不断创新技术，引领存储行业的新发展。

当前，Infortrend推出的EonStor GS系列产品，将SAN、NAS、云端整合到一个系统，简化部署和管理，解决原来单一架构系统进行数据存储时所带来的不便。支持256G内存，端对端高达450K IOPS，11GB/s顺序带宽，以及CIFS下6,600MB/s带宽，确保在进行大数据量持续读写或高并发随机环境下依然保持高速的存储响应。

该系列的又一大亮点为融合云端，整合智集成云存储，通过独有的智能算法，使数据在EonStor GS与云端进行合理分配，将高性能和安全性发挥到极致。支持私有云和公有云服务，用户可以根据预算或数据安全要求，选择最佳存储方案。

Infortrend作为拥有二十多年经验的专业存储厂商，产品已经应用到各个领域，以其稳定的系统、卓越的性能，受到广大用户的认可。Infortrend在今年针对不同类型用户继续推出EonStor GSe Pro系列、EonStor GS 5000系列和EonServ 7000系列产品，完善Infortrend各条产品线。