 混合云服务如何选择？这个云联盟（FRECO）可以关注一下！

至顶网等IT媒体受邀参加由戴尔牵头的未来就绪企业云联盟（FRECO）——媒体探营沙龙，走进XSKY公司。近距离接触了云联盟成员。

2017年4月13日，至顶网等IT媒体受邀参加由戴尔牵头的未来就绪企业云联盟（FRECO）——媒体探营沙龙，走进XSKY公司。近距离接触了云联盟成员。同时来到现场的联盟成员包括戴尔、XSKY以及FIT2CLOUD。戴尔大中华区企业技术战略架构总监许良谋、XSKY星辰天合CEO&联合创始人胥昕以及FIT2CLOUD CEO阮志敏分享了云联盟的最新产品和技术动向。

（从左到右）XSKY星辰天合CEO&联合创始人胥昕、戴尔大中华区企业技术战略架构总监许良谋以及FIT2CLOUD CEO阮志敏

简单介绍一下未来就绪企业云联盟（FRECO），云联盟成立的核心意愿是为中国企业“建好云，管好云、用好云”。未来就绪企业云联盟（FRECO）是由戴尔公司牵头，我们知道戴尔在中国发布“在中国，为中国”的戴尔中国4.0战略，而混合云市场成为这一战略的重要落地的方向。为了给混合云的用户提供简单、灵活、优化的云计算咨询、部署、培训和技术支持等一系列服务及产品和解决方案，戴尔联合首批9家厂商成立未来就绪企业云联盟（FRECO），包括（戴尔、东软、FIT2CLOUD、航天云宏、Pivotal、UnitedStack、VMware中国研发中心、XSKY、英方、YottaCLOUD优特云）加强本地合作伙伴在混合云市场的战略推进。

云联盟是2016年5月份成立，在不到一年的时间，云联盟在有序的推进。戴尔大中华区企业技术战略架构总监许良谋在活动现场谈到这一年的成果有推出针对云联盟的内部培训和渠道培训的戴尔云拳。推出《戴尔“任意云”战略及“未来就绪企业云联盟”解决方案》白皮书。在合作上每三个月召集所有FRECO联盟的负责人在一起通过三个工作小组：技术小组、市场小组、商务小组，来共同推进云联盟的每一个方案不断完善和落地。在解决方案上推出飞云系统。

XSKY：累活脏活我们做，用户只需要关注创新

此次走进的是XSKY公司，了解XSKY的知道，XSKY之前有软件定义存储的X-EBS、X-EOS和X-CBS产品，分别去适配OpenStack环境、VMware环境或者Oracle传统的环境，和大量图片视频的环境。CEO&联合创始人胥昕在此次沙龙上分享了XSKY的最新的企业存储平台XSKY Enterprise Dataplatform,。至顶网记者通过胥昕的交流了解到XSKY Enterprise Dataplatform是公司的战略方向，也是希望为FRECO云联盟提供一个更加专业的软件定义存储服务。

XSKY Enterprise Dataplatform具体来说是能够统一用户在云时代的多应用存储平台，统一在线和离线存储，业务和备份存储。帮助用户数据上云，面对混合云的数据挑战。最终帮助用户实现云平台数据解锁，实现“任意云”目标。胥昕“DataPlatform会统一管理数据在私有云和混合云之间流动，总而言之XSKY希望成为一个面向数据的一个公司，而不是简单说我们是存储提供商，我们帮用户管理企业数据生命周期。”

通过XSKY Enterprise Dataplatform，XSKY希望把IT基础设施的稳健部分（累活脏活）做好，就是实现存储复杂的系统变简单，用统一的平台管理，分布式，而且可以用服务器统一来管理。实现标准化的东西，以及标准的服务器，标准的网络。实现自动化平台化，保证用户的稳健。从而让用户可以在云时代实现创新的部分，可以放手去做业务的创新。

这方面云联盟推出存储即服务的飞云存储系统，一个开箱即用、化繁为简、高能高可靠的产品。戴尔提供一个机柜，交换机、磁盘、服务器，全套打造了一个端到端的数据平台给到用户。飞云存储系统功能：可信赖，统一的平台；高性能，高可能性；多业务，支持不同的业务；而且自动化。全部是图形界面。

飞云系统的优势，第一提供了一个经过验证和优化过的设计，详细的部署指南，以及基于最佳实践的软、硬件配置参数。对于客户来讲，提高存储资源利用率50%，降低扩容成本45%，实现了开放化路线，支持不同的应用，像安全云、混合云、开放云，不同的云方案来对接这个地方。在重构时间上大大降低，重构1TB时间小于30分钟。运维管理成本降低50%以上。

FIT2CLOUD：很简单，想要管好云和用好云找我

FIT2CLOUD公司CEO阮志敏也来的现场。阮志敏表示FIT2CLOUD在云联盟中的角色是管好云和用好云。FIT2CLOUD公司成立于2014年10月，目前员工人数不多，不到30人，但是作为AWS高级咨询合作伙伴，是国内AWS认证人员最多的公司。在云资源及成本分析、IT资源交付及运营以及应用交付及运维方面有丰富的技术和经验支持。FRECO云联盟选成员的一个最重要的标准就是要专业和专注。这也是FIT2CLOUD能够成为首批云联盟的成员的重要因素。希望通过产业联盟打造领先的全栈式混合云解决方案，助力中国企业迎接云时代的数字化转型。

阮志敏分享了FRECO合理赢单的一个案例--国内最大的多渠道视频集成和分发平台。其在国内采用AWS的公有云，而且规模非常大。不大半年就发现两个比较迫切要解决的问题，一个问题是费用方面的问题，传统的IT下面企业的成本方式更多是CAPEX基于IT计算管理，用云之后是OPEX的方式来管理，它会面临很多的问题。费用的问题包括一，AWS计费方式很复杂，每个月的账单几个G，费用可视化问题。二，企业要做预算，因为不知道下个月要花多少钱，没有一个数据来做支撑。三，企业有非常多的事业部在使用AWS公有云，这些费用怎么在进行分摊，也做不出来。

第二个问题是管控的问题，这个平台开了非常多的AWS的帐号，多个部门，不同帐号随意使用，没有管控的。他需要一个基于AWS控制台之上的统一管控平台来管控多帐号的使用。FIT2CLOUD提供一个公有云的统一管理以及针对AWS云费用的管理。现在该客户赈灾部署第二期与VMware和XSKY共同进行私有云及混合云管理建设，XSKY提供一个存储即服务的建设解决方案，FIT2CLOUD提供一个从代码到服务交付流水线的DevOps建设。

此次沙龙是云联盟戴尔、XSKY以及FIT2CLOUD参与的，也仅仅是分享了部分混合云的解决方案，在现场至顶网记者看到联盟发布的《戴尔“任意云”战略及“未来就绪企业云联盟”解决方案》白皮书。可以说是这十家公司可以解决混合云的各个方面。如果你在混合云上有什么问题，这个云联盟是一个不错的参考。