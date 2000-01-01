打通数据全流程 翱旗率先实现DT服务产品化、通用化

2017年4月13日，翱旗科技 "释放数据原力，革新定义未来"的数据领域通用化产品发布会在京召开，向人们展现了数据世界的魅力，同时给业界带来了更易用、更通用、更方便进入数据世界的钥匙。

2017年4月13日，翱旗科技 "释放数据原力，革新定义未来"的数据领域通用化产品发布会在京召开，向人们展现了数据世界的魅力，同时给业界带来了更易用、更通用、更方便进入数据世界的钥匙。在数据基础科学领域深耕5年的翱旗科技，首次全面展示了其在数据领域的完整技术路线和通用化产品，所提供的数据高效处理工具和方法，让数据应用和服务落地更容易、实施成本更低、体验更真实和高效、价值体现最大化。

数据从产生开始，必然要经历"数据采集与融合、存储与计算、剖析与管理、挖掘分析、数据展现"等全过程才能完美体现数据蕴含的价值和力量。此次发布会，翱旗科技分别针对上述过程展示了相对应的数据集成交互产品（R7-DIP）、数据融合平台（R7-DCP）、分布式数据库（Tarot-DDBS）和智能分析平台（Tarot-AI）四款通用产品和平台，充分展示了其开放式、立体化的产品生态结构和"通用化、自动化、智能化"的数据服务产品化能力。

作为业界最强的拥有全源异构数据实时交互能力的R7-DIP是新一代数据采集、连接和集成交互的产品，致力于解决数据的实时流转，提高数据的活跃度，实现任何数据类型在全组织范围内无障碍互通。R7-DIP能够实时感知数据源的数据变化，秒级进行数据同步，在用户真实业务环境下超过200G/小时高速实时流转；不仅可以支持结构化数据，还能够支持来自机器/传感器、地理位置设备、点击流、文件、社交订阅源、日志文件、图片和视频等各类型数据；区别传统的接口方式， R7-DIP采用中间部署架构，不在数据源端和目标端安装任何插件，也无须二次接口开发，对生产环境改造少、对业务系统几乎没有影响和干扰；全程无代码、界面化管理配置、数据流程可视化，极大地减轻了开发、调试、部署、运维等工作，使之标准化、流程化、所见即所得，真正做到让用户"眼神运维"。

R7-DCP数据融合平台则是为企业提供自动数据集成、全面数据管理、精准数据服务、智能数据融合的整套解决方案。目标是帮助用户建立一种数据大平台与碎片化应用结合的数据生态系统，构建起从数据产生到数据应用的整套机制。适用于智慧城市、智慧制造等需求复杂的混合场景，注重帮助用户应对数据时代所面临系统架构的能力实现，满足用户的个性化需求，可扩展性更强。据悉，R7-DCP平台已经在湖北省省级政务云"楚天云"项目中得到了成功的应用和验证，凭借其创新的数据融合模式荣膺"2017年度政务大数据优秀应用案例奖"。

翱旗Tarot-DDBS由分布式数据库、分布式对象存储和分布式文件系统三大子模块构成，是翱旗为企业大数据应用而量身定制的数据库系统，相比传统数据库体量更轻、性能更优。随着硅谷归国Hadoop技术团队的加盟，所研发的产品能够实现任何格式文档（包括微信、微博、博客、新闻、文章等）、海量数据的高速摄入和读取并具有高性能计算和无限扩展性，更适用于企业的任何数据分析与挖掘、大数据存储与计算、高并发数据服务等场景。在实际的应用中，Tarot-DDBS延迟小于20ms，吞吐量大于20000ops/server。

Tarot-AI是一款能够实现快速自动化建模的大数据挖掘分析平台。随着人们对数据价值的重视，大数据应用也越来越广泛。但由于现在大数据的形态、特点和使用方式都有别于传统IT，大多数的使用者不清楚可以用这些数据发挥什么样的作用、怎么样才能产生价值，因此需要一个技术门槛低、投入见效快、快速迭代、不停试错的大数据平台为其提供数据分析挖掘能力。塔罗正是为人们解决此类困惑而应运而生的平台产品，内置126中预处理组件和几十种通用算法，通过配置即可完成大数据建模，界面友好、全流程可视化。下一步塔罗的目标是实现大数据应用的全程自动化和智能化。

整个发布会特别值得一提的是，翱旗科技此次所展现出的不仅是数据底层技术的领先能力，更重要的是其清晰的发展路线以及在"通用化、自动化、智能化"理念下高度易用、标准通用的产品形态和营销模式，吸引了广大传统IT分销商的关注。国内知名的IT产品分销商--大唐融合在此次发布会上率先签约，成为翱旗R7系列产品的全国总分销。

正如媒体对全球知名的大数据独角兽Palantir采访中提到的那样，"能最好描述这家公司的是数据服务产品化。也就是说，对那些在信息技术服务方面有很高要求的领域，我们想办法去提供产品而不是服务。"翱旗科技正是这样一家企业，在大数据应用百花齐放的时候，全心投入底层技术的研究，并致力于将数据技术转化成产品，让人们可以从长周期和复杂的项目服务形式转变成"即装即用、所见即所得"的通用产品模式，对整个数据时代有着更长远、更广泛的意义，让我们对翱旗科技的爆发充满着期待。

发布会现场邀请赛迪智库电子信息产业研究所所长安晖做主题报告，还进行了以"打破与数据的'沟通'边界"为主题的高峰对话，由《软件和集成电路》总编辑、中国大数据产业生态联盟副秘书长郭嘉凯主持并邀请业内大咖坐而论道，精准且场景化地对当下数据流通领域所遇到的瓶颈和挑战进行了剖析和探讨，探索化解之道。发布会的高潮部分由翱旗董事长赵诚携手合作伙伴大唐融合嘉宾以及到场的5家国内大数据联盟的秘书长创始人共同能量汇聚、释放数据的力量，正式开启了翱旗科技数据服务产品化的未来序幕。