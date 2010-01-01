新华三新服务转型加速应对IT云化趋势

提到新华三，大家想到的是H3C品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品和HPE品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

提到新华三，大家想到的是H3C品牌的全系列服务器、存储、网络、安全、超融合系统和IT管理系统等产品和HPE品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。但是了解新华三的新战略方向，就知道其致力于提供大互联、大安全、云计算、大数据和IT咨询服务在内的一站式、全方位IT解决方案。这其中包括最不引人注意的IT咨询服务。

随着新华三的整合，其IT服务也提出新的方向，作为致力于优质的服务让IT始终保持最佳状态的服务部门，新华三提出新服务理念---“大智动、多共享”。一个大一个多重新定义新华三新服务未来的发展方向。希望凭借业界最大的生态系统和合作伙伴支持网络以及全球分布的资源，让企业无论身在何地，都可获得全面周到的本地服务。

近日，新华三集团高级副总裁技术服务部总裁丁文光，新华三集团技术服务产品部部长郑恂和新华三集团技术服务部服务合作伙伴业务部部长贾鸥接受包括至顶网在内的媒体采访。阐述了其“大智动、多共享”的新服务理念。

为什么大力发展新服务战略？

今天IT的建设转型，让客户的商业模式、业务模式、应用开发模式、技术架构选择以及运维模式都将发生根本性变革。IT服务商也将跟随数字化转型及技术转型趋势，创新服务模式、服务交付模式。同时随着数据和商业分析技术正在很多行业应用，传统IT服务，也将逐步走向业务，包括咨询、建设、运维及运营。在安全自主可控政策下，政府开始越来越关注网络安全和安全信息技术发展，新的应用以及在网系统安全加固服务需求增长。

根据IDC报告显示，2016-2020中国IT服务市场空间复合增长8.5%。而2017年新华三服务销售目标整体要实现更高速的增长。这表明一方面IT服务领域其市场规模和增长处于一个良性的态势，另一方面新华三在这方面的具有业内领先的优势。

新华三服务大智动的“融合之美”

新华三技术服务融合了IT、CT业界领先的服务理念、管理优势、技术积累优势及资源优势。

新华三把HPE技术服务与原H3C的技术服务业务进行了整合，具体来讲就是把面向IT的技术支持服务、运维服务、架构咨询及应用开发与测试服务与面向CT，以网络安全、云为主的技术支持服务、运维优化服务及安全专业服务，通过整合实现基础技术服务、增值技术服务以及技术咨询服务的全技术领域全生命周期的融合。整合之后的新华三技术服务拥有39个区域服务机构，144个备件中心，2000多名全IT、CT技术领域专家，原厂服务资源覆盖700+城市及98%的乡镇。

新华三集团高级副总裁技术服务部总裁丁文光

丁文光表示，新华三会充分发挥IT和CT整合红利，同时在增值服务领域重点发力。构建强大的ICT融合的iTAC技术支持中心。针对拓展增值服务业务，数字经济时代，伴随着客户数字化管理转型、敏捷IT转型、云架构转型及价值运营转型，新华三增值技术服务围绕IT应用的开发与测试、IT架构的建设与集成 、IT运维与优化，提供应用管理与测试服务、融合IT集成与转型服务及IT运维与运营三大类解决方案。对于新华三来说企业数字化转型中的敏捷IT转型以及国内行业用户在IT运维平台建设领域加大投入，都是其增值服务的机会点。

增值服务业务专家交付团队超过200人，运维软件开发团队超过300人的研发队伍，同时有超过100人的定制开发团队，同时加强与各个专业领域服务商及合作伙伴的合作，构建新IT技术服务生态圈，合作共赢。

渠道服务方面，贾鸥认为新华三会推动建立数字化工程师技术圈，联合渠道合作伙伴积极构建服务新生态，提供多态服务交付。

新华三服务打造智能远程新生态

今天数字化转型趋势下，IT从支撑型向生产型转变，而服务需要应对IT云化的趋势，为此新华三希望实现更简单、快捷以及安全的智能远程服务未来的生态建设。

丁文光认为智动远程运维服务在今年全新升级为“智动运维云”，这个产品就是把运维从被动式，事后进行应急处理变成主动式，能够事先预警。为IT基础架构提供7*24实时远程托管运维，为客户带来全天候管家式、预警式运维服务。平台部署在公有云上，服务能力也从网络，向全面三方网络、服务器、存储、SDN、云领域扩展。

新华三的智动远程运维服务在2016年已实现超过100+行业客户的服务纳管，典型客户包括：上海浦东政务云、浦东机场，广东省中医院，南方报业集团、用友集团、深圳大学、58赶集等。纳管设备数量超过两万台。