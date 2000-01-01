用区块链保护共享数据？存储初创公司Gospel开始试水

初创公司Gospel Technology声称正在利用区块链（Blockchain）来保护和验证可共享的数据。Gospel称，区块链技术的方法可以做到这一点，而且要比任何替代方法更简单。

初创公司Gospel Technology声称正在利用区块链（Blockchain）来保护和验证可共享的数据。Gospel称，区块链技术的方法可以做到这一点，而且要比任何替代方法更简单。

Gospel Technology公司创建于去年12月，CEO Ian Smith曾是Butterfly Software的共同创始人、和首席技术官，后者主要提供数据中心存储规划和迁移工具软件，在2012年9月被IBM收购，金额未对外披露。

在创建Butterfly之前，Smith曾在戴尔是一名存储转型顾问，在IBM工作3年之后，最后在IBM担任闪存和软件定义解决方案的全球副总裁。2016年5月，他成为金伍德庄园的业主和董事总经理，这个英国葡萄园在泰晤士河谷附近的亨利泰晤士河畔酿造起泡葡萄酒。

Gospel Technology技术背后的理念是，企业与它的提供商、承包商、合作伙伴、客户、监管机构都有信息链。如果它提供信息给其他企业，那么就失去了控制，除了可能是签了合同的。HR部门可以将成千上万的员工姓名发给旅行社，让旅行社安排商务差旅，这个旅行社有可能会把部分信息或者全部信息发给可以做相同事情的航空公司。

一旦信息离开了最原始的地方，那么在今天这个互联网世界中，实际上就无法控制其隐私性、安全性、有效性和准确性。这就是为什么Gospel Technology宣称区块链可以提供有效性和准确性，它的产品可以确保安全性和隐私性。

Gospel Technology创始人、首席执行官Ian Smith

Gospel Technology称其，“开创性地使用这种不可改变[区块链]的记录系统，以全面自动‘信任’前瞻性企业相互关联的全球系统。”

Gospel Technology正在基于Linux HyperLedger构建一个Enterprise Trust Fabric，它具有记录不可改变性、加密来源验证和区中心化的共识。Gospel表示，这增强了区块链技术使其能够实现对大型企业业务在类似云环境中运营必不可少的稳定性和可扩展性。

Gospel Technology表示，它可以在区中心化的环境中实现中心化系统的隐私性、安全性、控制和有效性。

Gospel Technology称其架构提供了：

- 明确且透明的数据资产及记账中关键信托指标的全局声明

- 实时识别异常行为和数据泄露

- 关键信任指标的记录不可修改

- 根据记账中的绝对到期日的定期删除策略

整体目标用途是企业交换任何需要信任和隐私的数字信息，以及物联网。

Smith一月在LinkedIn上写了一篇关于该公司的介绍性文章，其中他说到，“Enterprise Trust Fabric是基于具有隐私的、得到许可的区块链，Gospel Technology设计并增强了区块链技术以提供一个平台，重新思考在这个无边无际、充满不信任的世界中的信任和信心问题。”

我们期待今年晚些时候能够从这家公司得到更多信息。

什么是区块链？

正如我们通常所理解的那样，区块链是一种分布式数据库（数字记账），保存有数字块组成的链，在这个链中第一块是由数据中心外加块中数据哈希的前缀。链中第二块的数据哈希前缀是前一个块整个的哈希，以此类推形成整个链。所以它是一个哈希链中的一个哈希链。

任何数据添加到链中都是附加到链上的。不会删除数据、重写数据、或者在现有数据条目之间插入数据。数据是不可改变的，在绝对的情况下这个理念很好，区块链代表着验证工作。

在比特币世界，货币交易发生一次，就会在整个数据库及用户中间实施进行广播。当一单位的加密货币被使用，就无法再次使用。用户之间现金交易的确认要比银行用户凭借支票确认交易更快，而且要比银行之间的数字交易更简单。比特币可以让用户之间的金融交易中不需要银行。

区块链交易的可验证性和可信度的存在，是因为参与计算区块链的各方，大家都有一个区块链的副本。因此每个人都可以验证并审计交易。Gospel认为在私有共享环境中，需要减少系统开销以达成共识，因为它可以依赖于更少的节点来达成可信的共识。

对区块链数据库的数据进行读写是CPU和网络密集型的工作，而且随着区块链在数量和用户方面变得更长更大，更是如此。

什么是哈希？

在区块链中，哈希是一种加密数字函数，是针对块中数据串运行数据算法的结果，数据结果是完全依赖于块上的内容。

这意味着如果你在区块链中遇到一个块并希望读取其中的内容，除非你可以读取上个块的内容，否则你是无法读取这个块的内容，因为这些内容创造了你所感兴趣的这个块的起始数据哈希（也就是前缀）。

而且你也无法读取链中之前的块，除非你可以读取它的上个块，因为它的起始数据条目是上个块的哈希，以此类推这个链接下来去的块也是如此。实际上你无法打破区块链，读取块上的内容，然后任意修改数据，除非你得到授权可以读取。

因此，区块链数据库与关系型数据库是截然不同的。