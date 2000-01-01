思科即将支持32Gbit/s Fibre Channel及NVMe over FC

据悉，思科将向MDS导向器和UCS C系列服务器产品中增加对NVMe over Fibre Channel以及32Gbit/s Fibre Channel的支持。

据悉，思科将向MDS导向器和UCS C系列服务器产品中增加对NVMe over Fibre Channel以及32Gbit/s Fibre Channel的支持。

而博科在去年7月发布了32Gbit/s导向器产品，这个导向器是博科最大的SAN接入交换机。光纤通道速度将从16Gbit/s翻番至32Gbit/s，博科称其为Gen 6光纤通道。

Brocade、Atto和QLogic在去年3月公布了32Gbit/s主机总线适配器（HBA）。现在思科公布了用于9700 MDS导向器产品的32Gbit/s交换机型号，全名是MDS 9700 48-port 32-Gbit/s Fibre Channel Switching Module。

MDS 9710多层导向器

这些型号有内嵌的、基于硬件的分析引擎，引擎会以线性速率注册每次交换、序列和数据包，思科称这可以实现实时的性能问题分析。

9700可以最多配置768个线性速率的32Gbit/s Fibre Channel端口，全双工聚合性能为1,536 Gbit/s (1.536 Tbit/s)。思科表示，这意味着它可以很好地与高性能虚拟化服务器、全闪存阵列和NVMe阵列配合使用，例如Pure Storage刚刚就推出了一款NVMe阵列。

思科升级的导向器可支持32Gbit/s Broadcom/Emulex和Cavium/Qlogic Fibre Channel HBA配置以访问服务器，例如思科自己的UCS C系列服务器，提供端到端的32Gbit/s Fibre Channel框架。

MDS存储导向器和UCS C系列服务器现在还支持NVMe over Fibre Channel，NVMe协议采用光纤通道，因此提供了对SAN数据的低延迟PCIe速度的访问。

对于现有的光纤通道SAN用户来说，好处是可以在获得低延迟NVMe访问的同时不需要增加InfiniBand网络以承载RDMA流量，理论上这看起来似乎是自然而然的升级，如果他们需要这种数据访问速度的话。

现在几乎所有全闪存阵列提供商都在添加或者承诺添加NVMe over Fabric到他们的阵列中，这种NVMe over Fibre Channel意味着与现有SAN的网络连接已经准备就绪。

目前所有和未来推出的MDS交换机——包括MDS 9700、9396S、9250i和9148S——都支持NVMe over Fabric。在这些交换机上支持NVMe并不需要改变硬件，思科哈讲推出对NX-OS 8.x版本的非中断升级。

MDS 9700和UCS C系列产品同时支持NVMe和SCSI over Fibre Channel以及FCoE（Fibre Channel over Ethernet）。

MDS 9700 32Gbit/s模块和NVMe over Fibre Channel支持将在5月提供，我们目前没有得到定价信息。