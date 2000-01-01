VMware升级vSAN：超融合闪存盘性能提升50%

VMware表示，通过发布最新版本的vSAN，以及大量单点功能升级，已经将闪存IO性能提升了近一半。该软件旨在通过将VMware主机节点集群的本地附加存储聚合成共享的块访问资源来提供虚拟SAN。

VMware表示，通过发布最新版本的vSAN，以及大量单点功能升级，已经将闪存IO性能提升了近一半。该软件旨在通过将VMware主机节点集群的本地附加存储聚合成共享的块访问资源来提供虚拟SAN。这在像Dell EMC VxRail这样的超融合基础设施中是作为最基础的存储组件。

VMware称，vSAN 6.6每主机的全闪存IOPS性能相比上个版本提高了50%（大约是每主机150000 IOPS），这将有助于业务关键型工作负载和下一代工作负载。

下一代工作负载的改进包括vSAN for Photon已经开始在Photon Paltform 1.1以及Docker Volume Driver中得到支持，提供对多租户、基于策略的管理、快照和克隆的支持。

VMware表示，vSAN 6.6支持英特尔3D XPoint NVMe SSD、1.6TB SSD作为缓存驱动器。

vSAN 6.6增加了：

- 针对静态数据的vSAN加密功能——数据存储库级的加密，以重复数据删除或者压缩的高效方式

- Local Protection for Stretched Clusters，避免在节点出现故障时重新同步集群连接

- 单播组网及移除Multicast以简化网络部署

- ESXi Host Client (HTML-5)管理和监控功能

- 增强的再平衡功能

- 通过Resync流量限制功能来增强修复

- Maintenance Pre-Check，提醒你进入主机维护模式切换影响

- Stretched Cluster Witness Replacement UI

- vSAN Cloud Analytics，vSAN包含在“手机家庭/客户体验改善计划”中，该计划包括基于云的健康检查

- API增强

- vSAN Easy Install

- vSAN Config Assist / Firmware Update

- 增强的性能和健康监控

此前加密是在重复数据删除和压缩数据之前进行的，所以基本是无效的。现在解决了这个问题。此外VMware还表示，vSAN加密是与硬件无关的，有简化的密钥管理功能。它采用双因素认证（SecureID和CAC），并拥有国防信息系统局批准的安全技术信息指南（STIG）。

vSAN 6.6将从5月5日开始提供，起价为每CPU 2495美元，vSAN for Desktop标价起价为每个用户50美元。vSAN Quality of Service功能现在也已经在所有vSAN版本中提供了。加密和增强的扩展集群功能将只在vSAN企业版中提供。