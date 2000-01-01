Tegile公司完成了新一轮融资 筹得3300万美元

混合与全闪存阵列供应商Tegile公司完成了新一轮融资，而西部数据集团作为闪存与磁盘制造巨头则在其中扮演核心角色。

混合与全闪存阵列供应商Tegile公司完成了新一轮融资，而西部数据集团作为闪存与磁盘制造巨头则在其中扮演核心角色。

Tegile公司在E轮融资内筹得3300万美元，这笔资金将被用于支持产品与市场拓展。西部数据方面的参与显然是为了进一步扩展SSD供应合作关系。出于对Tegile业务的浓厚兴趣，西部数据在本轮融资中领跑，其它参与方还包括原投资方Meritech Capital、Capricorn投资集团以及Cross Creek Capital。

目前Tegile公司的总体融资额度已经达到1亿7800万美元，而其发展策略则是利用风险投资资本大幅支持业务扩展——这一点与Egnyte公司缩紧银根的作法恰好相反。凭借着雄厚财力的推动，Tegile公司全闪存阵列营收实现了110%的同比增长幅度，无疑远超市场平均增长水平。

Tegile公司CEO Rohit Kshetrapal表示：“Tegile公司一直专注于两项主要目标：取得突破性全闪存技术并实现业务的可持续增长。Tegile公司的本轮最新融资将使我们得以继续保持这样的态势，同时帮助世界范围内各类规模的企业客户顺利过渡至全闪存数据中心。”

Tegile公司的业务增长主要源自其远超其它存储主流厂商在共享存储领域之创新节奏，具体包括戴尔-EMC、HDS、HPE、IBM以及NetApp——以及同样处于良好运营状态的Kaminario与Tintri，外加新兴的调整访问阵列初创厂商Apeiron、E8与Excelero。

随着超融合型基础设施正快速吞噬共享存储业务，营收水平不断提升意味着市场将提供更多新业务生存空间并带来更快的磁盘阵列更替速度。毫无疑问，全闪存世界中正呈现出一派激烈竞逐的态势。