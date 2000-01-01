西部数据公司发布My Passport系列大型U盘产品

西部数据发布的My Passport系列大型U盘产品被定位为全闪存便携式口袋驱动器。

西部数据公司在其My Passport便携式存储驱动器产品线中新增一款1 TB SSD——在此之前，该产品线仅提供磁盘类解决方案。

这款新设备采用黑色加银色双色设计，且盘体下半部分设有对角斜线凹槽，这亦使其成为My Passport家族当中最具设计感的产品。其采用USB Type-C连接器，可实现高达515 Mbps的数据传输速率，同时提供256 GB、512 GB以及1 TB三种存储容量级别。

西部数据方面指出，其USB 3.1 Gen 2可实现USB Type-C对Type-C线缆对接，亦提供适配器以接入USB Type-A端口。用户可采取密码保护与AES-256硬件加密对存储内容进行双重保护。

西部数据的My Passport SSD

这款产品提供三年质保周期，且支持Windows与Mac OS系统平台。其可承受自6.5英尺（合1.98米）高度的掉落冲击，即可承受1500 G冲击力，且包含WD Backup软件。

金士顿公司曾于2013年1月推出过一款512 GB U盘产品，并表示其960 GB版本即将推出。然而，这款512 GB版本产品的售价就已经高达2815美元（约合1750英镑），可谓价格不菲。

而根据官方网站的介绍，其860 GB HyperX Predator属于一款PCIe SSD。其IronKey U盘最高容量为128 GB，且直到目前仍未推出1 TB版本U盘产品。

西部数据方面亦公布其氦气填充式3.5英寸10 TB紫盘驱动器正式上市，其在容量方面显著已经追及希捷公司的SkyHawk 10 TB驱动器。

感兴趣的朋友可点击此处查看My Passport产品的概述内容。

其零售市场销售价格分别为1 TB版本399.99美元，512 GB版本99.99美元以及256 GB版本99.99美元。

10 TB紫盘驱动器目前已经开始正式发售，其提供三年质保且零售销售价格为399.99美元。感兴趣的朋友可以点击此处查看其技术参数表。