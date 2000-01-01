Teradata推全闪存版的Intelliflex和入门级IntelliBase产品

Teradata推出了一款全闪存版的Intelliflex产品，以及一款准备就绪的入门级IntelliBase产品。

Teradata推出了一款全闪存版的Intelliflex产品，以及一款准备就绪的入门级IntelliBase产品。

Intelliflex是Teradata的旗舰企业数据仓库平台。Teradata在去年5月新任命了首席执行官Victor Lund以重振业务，这次的产品发布正是他的工作成果证明。

升级版的Intelliflex产品具有：

- 双18核英特尔至强处理器

- 最多14个动态节点，230TB未压缩的用户数据，单个机柜内可配置14TB内存

它运行数据仓库分析的速度是之前的4.5倍。

Teradata公司EVP及首席产品官Oliver Ratzesberger在声明中称：“我们的客户在高级分析需求方面正在面临前所未有的增长，现在他们需要获得巨大的数据仓库计算能力。通过过渡到全SSD，我们现在能够提供全内存的设备，每个机柜的计算能力是此前产品的7倍。”

他还表示，“快速的性能弹性在市场中是无与伦比的”，客户将在相同的占地空间内获得“更高的性能、更多的存储容量和更多内容，每单位性能的功耗是此前的一半”。听起来不错，希望性价比也有所改善。

IntelliBase产品是一款所谓的一体化工程产品，用于满足入门级数据仓库和分析需求。它采用商用的、现成的组件，是可以重新配置的——一个用于Hadoop的计算节点可以转换为运行Teradata Database任务。

Teradata表示它具有：

- 2个多核至强E502620 v4 8核处理器

- Teradata BYNET v5连接，40Gbps InfiniBand网络

- 单台机柜内最多18个节点，375TB未压缩的用户数据，18TB内存

- 每个节点最高3.2TB闪存，每个机柜最高38TB

- 对Teradata Database、Aster Analytics以及Hadoop的单一厂商支持

- 支持Teradata生态系统的应用：QueryGrid、Unity、Data Mover、Ecosystem Manager、Viewpoint、Listener等

- 软件重新成像，这样硬件就可以重新进行部署

这两款产品都是以本地部署形式提供的，还有即将推出的IntelliCloud，运行相同的数据库软件，这样客户就可以获得混合的Teradata体验。

评论

转向全闪存和速度更快的x86处理器看起来是顺其自然的，应该会显著加速Teradata的设备，应该会得到客户的欢迎——如果价格合适的话。

同样还有向公有云的过渡。可能Teradata会需要扩大自己支持的大数据分析产品，增加Hadoop，但这么做的基础是有的，毕竟这只是软件。

IntelliBase和全闪存版的IntelliFlex产品将在这个季度供货，今年晚些时候推出的IntelliCloud也将支持这两款产品。