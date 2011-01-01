IP Telecom部署甲骨文零数据丢失恢复一体机 助力服务业务发展

甲骨文葡萄牙近日宣布，电信行业领导者IP Telecom选用了甲骨文零数据丢失恢复一体机（ZDLRA），为其国内客户提供数据保护与恢复即服务云解决方案。ZDLRA是业界唯一一款可为甲骨文数据库提供端到端数据保护的解决方案，可消除数据丢失风险，保持业务稳定性。

甲骨文葡萄牙近日宣布，电信行业领导者IP Telecom选用了甲骨文零数据丢失恢复一体机（ZDLRA），为其国内客户提供数据保护与恢复即服务云解决方案。ZDLRA是业界唯一一款可为甲骨文数据库提供端到端数据保护的解决方案，可消除数据丢失风险，保持业务稳定性。

IP Telecom是Infraestruturas de Portugal旗下子公司，致力于提供电信服务、企业云和信息安全解决方案。甲骨文零数据丢失恢复一体机作为公司云解决方案产品组合之一，由甲骨文葡萄牙和IP Telecom共同部署。

在使用传统的备份解决方案恢复数据库时，企业往往会丢失自上次备份以来数小时至数天的重要数据。甲骨文零数据丢失恢复一体机是首款专为甲骨文数据库消除数据丢失风险而设计的一体机设备，可大幅降低在生产服务器和网络上备份所带来的风险，减少备份窗口时间。这一云级架构只需一台设备即可满足数千个数据库的数据保护需求，降低多个不同备份系统的成本和复杂性。

甲骨文与IP Telecom在2016年6月签署合作协议，旨在开发基于甲骨文IaaS（基础设施即服务）的高等级创新产品，并进行定制化扩展，以创造极具竞争力的增值优势。

IP Telecom总经理Rui Ribeiro表示："与甲骨文的首次合作帮助IP Telecom在云市场中为全国客户提供无与伦比的数据保护服务。对于我们来说，所有客户的信息都是极为重要的，所以我们一直致力于开发可靠、增值的产品，确保客户能够把全部精力投放在自身业务上，因为他们知道我们的解决方案正在全方位保障他们数据的安全性和可用性。"

甲骨文葡萄牙总经理Hugo Abreu表示："现有的数据保护解决方案无法满足关键数据库的需求，因为它们只能将数据库作为独立的文件来复制，而不能满足特定数据库所需的完整性、高性能和可用性。传统的备份解决方案会导致企业数据丢失，影响最终用户和客户，且其部署和管理过程也很复杂和零散。甲骨文零数据丢失恢复一体机将先进的数据保护技术与甲骨文数据库紧密集成，直接应对这些挑战，助力IP Telecom为客户最重要的数据资产提供高效、有效的保护和恢复服务。"