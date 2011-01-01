HPE完成对SimpliVity收购 实行软件移植计划未提及硬件

HPE已经完成了对SimpliVity的收购，并公开了软件移植和迁移计划，但是没有对SimpliVity硬件迁移到ProLiant服务器公开任何信息。作为第二大超融合基础设施一体机（HCIA）初创公司，SimpliVity被HPE以6.5亿美元收购。

HPE已经完成了对SimpliVity的收购，并公开了软件移植和迁移计划，但是没有对SimpliVity硬件迁移到ProLiant服务器公开任何信息。

作为第二大超融合基础设施一体机（HCIA）初创公司，SimpliVity被HPE以6.5亿美元收购，SimpliVity的硬件被添加到HPE的两大硬件产品组合中：HC 250和HC 380，这两个都是基于ProLiant的系统。

HC 250是一款基于Apollo 2000的设备，有4个服务器抽屉，支持vSphere和微软Hyper-V。而HC 380采用ProLiant DL380服务器硬件，只支持vSphere。

据悉，SimpliVity拥有自己的OmniStack软件，支持像思科、戴尔、华为和联想等厂商的服务器。并且OmniStack支持多种虚拟机管理程序，例如vSphere、Hyper-V、Red Hat KVM以及Citrix，这对HPE的销售来说是个好消息。

此外，SimpliVity还有基于x86的OmniCube硬件，可以纵向扩展为32节点的集群，其客户中的红牛F1大赛团队就是采用了这款硬件。以下为SimpliVity的5款具体设备：

- CN-1400：有效容量为3-6TB（经过数据精简之后），面向中小企业客户

- CN-2400：容量为5-12TB，面向中端市场

- CN-3400：容量为18-36TB，面向中端市场

- CN-5400：容量为20-40TB，面向高端市场

- CN-5400-F：全闪存容量为20-40TB，面向高端市场（14个1.6TB Intel DC S3610 SATA 6Gbps SSD）

这些产品都采用FPGA用于数据精简。

SimpliVity OmniCube

HPE高级副总裁、软件定义及云部门总经理Ric Lewis在一篇博客文章中写道，SimpliVity的产品是HPE超融合系统客户的福音，将会带来：

- 内置的企业数据保护和弹性以建化备份并快速恢复操作

- 企业存储利用率和虚拟机效益以控制成本和性能

- 永远在线的压缩和重复数据删除功能，确保存储备份节约90%的容量

- 基于策略的、以虚拟机为中心的管理，简化操作，实现数据移动性，让部署团队和最终用户更有效率

- 向现有超融合使用案例——虚拟机、VDI、企业ROBO/LOB——增加了灾难恢复

Lewis还表示，对于现有SimpliVity客户来说不会立刻看到变化。而在不久的将来，“HPE将提供针对ProLiant DL380服务器认证的SimpliVity OmniStack软件。客户现在可以订购这个新产品，目标交付日期为5月份。”此外，SimpliVity产品系列将获得HPE的自动化和云管理软件。

现有的SimpliVity客户和合作伙伴将看到HPE“与你一起、以你自己的节奏迁移到新产品”。对于现有的HPE客户和合作伙伴来说，“我们将继续提供现有的HC 380和HC 250超融合产品，提供一个路径通向基于SimpliVity的产品。”

这里说的“一个路径”是指迁移到SimpliVity硬件，但是并没有明确地说出来。这也意味着HC 250和HC 380将消失，尽管这点也没有说出来。另外还有可能是，HPE以LeftHand NetWork为主导的StoreVirtual VSA（虚拟SAN软件）不再扮演主流的角色。而被OmniStack取而代之！

Lewis表示，今年下半年，“我们计划将HPE和SimpliVity最好的部分结合到一起，为客户提供改变游戏规则的创新，例如‘工作空间’控制，为商业领袖和开发者提供简单的自助式服务门户，组合虚拟化和容器化的资源，增强业务洞察，包括预测分析。”

那么OmniCube硬件有如何呢？在这篇博客中并没有提到硬件方面的信息，所以假设硬件还会保留。我们认为最终将会有一个改造版的ProLiant。HC 250是一款紧凑的四服务器设备，而调用Omni肯定是个不错的想法。

另外，据了解用户还会看到更多全闪存的OmniCube产品，而且32节点的集群限制也会被打破。

值得关注的是HPE会怎么对待OmniCube数据精简FPFA，这一点值得期待，而我认为很有可能是将3PAR与OmniCube ASIC相结合。或者HPE可以放弃FPGA，选择OmniStack系统重复数据删除，使用x86 CPU周期来完成这项功能。

Lewis在最后说道，“当我们最终敲定了我们整合的路线图之后，我会继续分享我们的进展，确保向HPE和SimpliVity客户明确地传达关于未来的变化并进行无缝的过渡。我期待这一新的篇章。HPE和SimpliVity将携手共创辉煌的未来，为我们的客户和合作伙伴带来巨大的价值。”

我们相信未来还会有更多的消息，但现在HPE将会利用SimpliVity现有的硬件并开发相关软件。我们将持续关注这个领域，看看SimpliVity硬件到底会有怎样的进展。