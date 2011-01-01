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IBM弹性存储与Spectrum Scale将支持Hortonworks

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IBM将在自己的Elastic Storage Server（ESS）和Spectrum Scale产品中支持Hortonworks。

作者：孙博 来源：ZD至顶网存储频道 【编译】 2017年2月16日

关键字：Hortonworks 弹性存储 IBM

IBM将在自己的Elastic Storage Server（ESS）和Spectrum Scale产品中支持Hortonworks。

 IBM弹性存储与Spectrum Scale将支持Hortonworks

ESS是POWER8服务器、存储机柜、磁盘和Spectrum Scale软件的集成捆绑包。GPFS并行文件系统软件被重新命名为Elastic Storage，然后再次重新命名为Spectrum Scale。ESS和Spectrum Scale都被IBM成为软件定义存储产品。

现在IBM与Hortonworks签订了合作协议，在自己的Power服务器和x88 ESS服务器硬件上认证了Hortonworks Data Platform (HDP) with Spectrum Scale。HDP是一个Hadoop发行版，采用集中式的架构，最近在POWER8服务器硬件上开始提供，这次发布将其推进了一步。

据IBM称，这将是IBM第一款针对Hortonworks Hadoop进行认证的存储产品，我们不禁会想，IBM为什么在这方面动作这么慢。

这次合作对双方都是有利的。Hortonworks的Hadoop发行版需要服务器和软件支持，IBM则可以利用HDP将自己的ESS产品售卖给需要Hadoop的大数据分析潜在客户。

IBN存储和软件定义基础设施总经理Ed Walsh在声明中表示：“每个组织都会成为一个数字组织。通过这次发布，IBM将提供一个强大的平台扩展数据的使用并面向认知应用。”

在这里Walsh用到了“数字组织”这个非常市场营销的词。

先不管这个营销术语，IBM客户可以直接分析企业存储数据，而不用首先将其拷贝到另外一个分析平台，这是个好消息。IBM还提醒说，HDFS会给数据做三个副本，而ESS使用更节省空间的擦出代码保护数据。

IBM还表示，带有并行文件访问特性的ESS要比分布式HDFS部署速度更快，但在使用云后端层的时候不行，不过这时候可以带来成本优势。

最后IBM在公告中希望让我们知道，它自己的Hadoop和Spark发行版以及分析软件对于使用Spectrum Scale Storage的客户来说也是一个选项。

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综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl

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