 HPE改进3PAR OS增强数据保护

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作者：孙博 来源：ZD至顶网存储频道 【编译】 2017年2月14日
关键字：HPE
HPE表示，最新推出的3PAR OS v 3.3.1拥有更好的数据精简功能、更快速的iSCI网络、升级的数据保护以及额外的自动化功能为管理员提供帮助。
Adaptive Data Reduction (ADR)功能可以减少容量需求高达75%，并且可以有选择性地使用。HPE还增加了一种数据打包算法，用于管理对闪存的写入从而最大限度减少垃圾回收。
HPE还表示，ADR代码有助于避免浪费系统资源。改进的iSCSI网络包括：
- Express Writes优化，减少延迟高达40%
- 扩展的主机连接以及多租户IP网络据称有助于云计算
增强的数据保护
在我们看来，增强的数据保护是这次操作系统升级的主要亮点。
Recovery Manager Central (RMC)提供了应用管理快照功能，可以把数据从3PAR迁移到StoreOnce二级系统，此外还有多项改进。据称相比领先的备份ISV——估计是Veritas——备份速度提高了23倍，恢复速度提高了7倍，CPU消耗减少为1/9。
此外HPE通过全包的3PAR许可降低了RMC成本，并称相比传统非HPE备份软件三年内可以节约多达50万美元。
保存在StoreOnce系统中的数据可以通过微软Azure中的StoreOnce VSA软件复制到Azure公有云中，这一支持来自于RMC、Data Protector以及其他备份应用。
新的Peer Copy功能可以实现StoreVirtual VSA和3PAR阵列之间的双向快照数据传输。
Peer Copy可以配合StoreVirtual VSA Ready Node参考架构，通过将数据发送到3PAR中央阵列来保护远程和分支办公。
其他点数据和系统保护更新包括：
- File Persona升级之后可扩展性翻番、可以自动配置和跨协议文件共享
- Peer Persistence有三个数据中心支持更长距离的灾难恢复（透明的应用和主机故障切换）
增强的3PAR StoreServ Management Console (SSMC)可以实现最多24个3PAR或者第三方存储系统之间大规模数据迁移的自动化和调度。
集成的Smart SAN可以实现光纤通道网络分区的自动一键式SAN分区，据HPE称，这可以减少框架配置工作量达90%。
HPE StoreFront Remote云分析端口将为3PAR客户提供最佳实践建议，帮助降低风险、管理软件升级并辅助容量规划。
3PAR Flash Now可以通过一种类似云的消费模式，让采购3PAR升级闪存阵列外加网络和数据功能只有很低的成本。
评论
HPE表示，3PAR OS是下一代的操作系统，为混合IT以提供了面向未来的基础，还面向日益发展起来的固态阵列市场，不过不是整个固态市场，从而将数据备份到StoreOnce磁盘系统。
HPE数据中心基础设施部门高级副总裁Bill Philbin谈到全闪存竞争对手时表示：“客户只是把全闪存存储视为混合IT战略的一个部分……我们进一步优化了整个堆栈，提供跨系统的数据移动性——这种方式帮助我们在过去18个月内增长速度快于整个市场。”
据称，HPE现在拥有像存储级内存（SCM）和NVMe等新兴技术的无缝路径。
此外年HPE预览了3PAR 3D Cache用于闪存超加速，使用SCM over NVMe，展示了3PAR阵列如何支持新技术。
不过这里没有直接提及NVMe over Fabrics，HPE专注于NVMe访问的SCM驱动器在阵列内提供高速缓存，而不是考虑降低阵列网络访问延迟。毫无疑问这也是奏效的。
我们可以将这次软件发布视为为升级3PAR硬件扫清道路。
定价和供货
HPE宣称，新的、全包的许可不仅简化的采购，也降低了成本多达30%，其中包括自适应数据精简技术节约的成本。
3PAR OS V3.3.1将于该季度供货，对于持有有效支持合同的3PAR客户免费。
StoreOnce VSA for Azure该季度已经供货，起价1400美元。
Peer Copy和Recovery Manager Central应该会在2017年第二季度供货，对于持有有效支持合同的3PAR和StoreVirtual VSA客户免费。
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