梭子鱼备份产品解决方案再次扩展存储容量及性能

梭子鱼备份设备的更新为客户提供了更多的存储容量，部分型号容量翻倍，实现了更低的单位太字节成本，并为数据扩展提供了更多空间。新型梭子鱼备份设备大大提升了快速备份、恢复和离线复制性能...

ZD至顶网网络频道 02月10日 综合消息： 梭子鱼网络近日宣布对梭子鱼数据保护解决方案中的备份产品系列进行平台更新。新系统旨在为那些资源有限但所面临要求日益提升的公司提供数据保护，并为IT管理员提供更为有效的计划和支持未来数据扩展的能力。新型梭子鱼备份产品为物理设备型号提供了更多容量，在入门级系统中可实现容量翻倍。该新型平台还包括能够提升备份、恢复和复制过程性能的更新。容量的升级降低了单位太字节的成本，性能的提升则能使用户更快地实现数据备份和复制、更高效地满足备份窗口和数据离线保护需求，并在发生数据丢失时更快地恢复数据。Energize Update服务有效期内的客户可免费获得软件性能提升的更新。

梭子鱼渠道合作伙伴之一的KIS公司合伙人兼企业战略总监Allan Hurst表示：“我们的客户信任我们为其推荐、实施和管理能够为其业务提供最佳性能和功能的IT解决方案。在数据保护方面，梭子鱼备份产品一直以来都是我们客户的首选，因为它能以一套解决方案提供全面数据保护、价格具有竞争力、且便于部署和管理。”

容量扩展

通过将入门级系统的容量增加100%，中等规模系统的容量增加50%，客户可以利用更具成本效益的梭子鱼备份解决方案更高效地管理数据保护，并根据自身的数据增长需求来计划未来的扩展。

性能提升

作为设备更新的一部分，梭子鱼备份产品还包含了能够帮助客户更快实现数据备份、复制和恢复的性能更新。此外，梭子鱼备份690、790及890设备还包括万兆位以太网连接，以实现更快的数据传输。

勒索软件恢复

梭子鱼备份产品能够在修改文件的同时自动创建更新备份，并将其复制到安全的梭子鱼云端中。若不法分子利用勒索软件对文件进行加密，一旦恶意软件移除，便可以删除被加密的旧文件，并从最近的备份中恢复数据。

梭子鱼存储业务总经理及业务拓展副总裁Rod Mathews称：“在勒索软件攻击猖獗的当下，设备的性能是关键，有效的数据保护比以往任何时候都要重要。即使采用了最好的多层安全防护，要想实现在无需支付勒索费的情况下从这些攻击中恢复数据，制定恢复计划仍是唯一的途径。梭子鱼在帮助客户快速、高效地恢复数据方面有着极好的过往表现，此次更新正是我们持续努力帮助客户实现简单而经济的数据保护的集中体现。”

梭子鱼备份解决方案可通过物理设备、虚拟设备(软件)及云服务的形式提供，并可以通过同一基于Web的用户界面进行集中管理。梭子鱼备份解决方案能为用户提供极具竞争力的单位太字节成本。Energize Updates服务期内的客户可以获得最新的固件更新。