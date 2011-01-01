思科打磨HALO和闪存 新推两款HyperFlex超融合系统

思科宣布推出了两款全闪存HyperFlex系统，性能最高提升了6倍之多。

思科宣布推出了两款全闪存HyperFlex系统，性能最高提升了6倍之多。

HyperFlex是思科的超融合基础设施一体机（HCIA）产品，OEM Springpath的HALO软件，采用思科的UCS服务器和Nexus网络组件，是闪存和磁盘混合的系统。

现在有HyperFlex 220c和240c M4全闪存节点，都采用40Gbps网络。还会有3个或者更多这样的节点整合到单一系统中，有一堆UCS 6200或者6300系列框架互连。

该系统采用至强E02600 v4 CPU，每个插槽最多16个核心，最高1.5TB DDR4 DRAM，以及12Gbps SAS网络机制。这些节点采用Cisco Virtual Interface Card (VIC) 1227，并预装了vSphere ESXi 6.0软件。

下面这个表格显示了HX220c和HX240c混合配置和闪存配置的对比：

思科在博客中写道：“有了新的HyperFlex全闪存节点，以及第三代40 Gbit/s UCS框架网络，客户可以期待IOPS吞吐性能提高6倍之多，延迟缩短80%。”

思科HyperFlex HX240c硬件，最上面是全闪存版本

数据规格表中这样写道：“HX240c M4和HX240c M4全闪存节点可以配置采用各种UCS B系列刀片服务器和C系列机架服务器以搭建一个混合集群。”

评论

预计所有HCIA硬件厂商很快都将在他们的产品系列中增加全闪存的配置。这个市场如此火，没有哪个提供商可以忍受长期性能不利的问题。