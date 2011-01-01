希捷Nytro产品荣获CRN杂志2016十佳闪存产品

希捷科技发布的希捷Nytro XP7200 NVMe闪存解决方案荣获美国知名渠道杂志媒体CRN评选的2016十佳闪存和固态硬盘产品。

中国，北京，2017年2月8日——希捷科技发布的希捷Nytro XP7200 NVMe闪存解决方案荣获美国知名渠道杂志媒体CRN评选的2016十佳闪存和固态硬盘产品。CRN杂志是美国著名渠道媒体，每年评选各种应用领域的技术创新者，旨在为渠道厂商及用户决策时提供指导。

目前，众多机构希望实现全闪存存储的超高性能，但是在2016年，全闪存存储解决中的性能已不再是一个关键的差异化因素，众多供应商推出了全新数据和软件服务，以寻求存储业务中更大的价值增长点。

虚拟化闪存存储应用实现了将闪存变成服务的新途径，如NVMe等新技术成为了供应商与其他追求速度的竞争者之间差异化的因素。CRN细心地洞察到了这个发展趋势，并基于此评选出了2016十佳闪存产品，希捷Nytro XP7200 NVMe榜上有名。

希捷在2016年推出了其最新的8TB Nytro XP7200 NVMe固态硬盘，以满足目前高性能计算、横向扩展数据中心以及大数据分析的应用（如科研和气象建模）的存储需求。该闪存解决方案内建可快速传输资料的单一PCIe以及四个独立的控制器，仅需一个PCIe插槽便可直接连接各个服务器。同时，Nytro XP7200 NVMe解决方案通过单个PCIe传输埠提供10 GBps的业界最大频宽，具备端到端数据保护、低密度奇偶校验码（LDPC）错误恢复以及断电数据保护功能，在意外断电时充分确保数据的完整性。