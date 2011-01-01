2017年，存储创新方向在哪里？看看专家们怎么说

今天人们谈到前瞻性的技术创新会用到一个词就是“未来已来”，但是如果我们再思考一下，还需要加上一句“尚未普及”才更立体。是的，在新技术、新商业出现的前期，面临的真是情况就是“未来已来”，但“尚未普及”。

今天人们谈到前瞻性的技术创新会用到一个词就是“未来已来”，但是如果我们再思考一下，还需要加上一句“尚未普及”才更立体。是的，在新技术、新商业出现的前期，面临的真是情况就是“未来已来”，但“尚未普及”。这也是一些新技术、新概念在颠覆初期都会是一个这样的现状。因此谁能先人一步发现未来趋势，谁能坚持下去。那么“未来已来”就真的已来。

在2017年1月份，ZD至顶网至的合作伙伴与专家学者在新年之际，对产业发展做了些预测产业，也有许多新的技术和创新刚刚被大家认识，但是其未来前景确实值得期待。我这里梳理了存储领域的企业家们对于未来存储的一个看法。有这么几个关键词，“开源”、“混合云”、“超融合”、“软件定义存储”以及“3D NAND”。来看看各个企业家如何看待未来存储领域的技术创新。

开源

开源目前来看是一个小的流派，但是开源存储技术确实能作为存储领域的未来。因为随着硬件平台的通用化，企业会对开源逐步认同。

UnitedStack有云创始人兼CEO程辉认为开源成就了互联网，同样开源也将改变企业IT，这是一个不可逆转的趋势。

星辰天合（XSKY）CEO胥昕认为"开源的软件定义存储"是一个重要趋势。存储是数据中心传统"三大件"里一个偏保守的领域，因为它支撑了企业最为关键的财富--数据。以往用基于开源的方案来实现关键业务数据的存放和交易是不可想象的事情。但随着通用硬件平台能力的不断加强，也随着企业对"开源"的逐渐接受，客户的观念正在改变。

混合云

混合云将会在未来很长时间成为用户的选择。因此提供基于混合云的解决方案，成为IT厂商的共识。

戴尔全球副总裁，大中华区IT架构解决方案事业部总经理曹志平认为混合云成为IT新常态，戴尔着力发展混合云解决方案，针对不同场景和规模的客户，提供稳定、易于部署及管理的混合云基础架构，引领客户开启平滑云旅程。

华云数据集团董事长兼首席执行官许广彬也表示，2017年，华云数据不断完善产品线，为用户提供包含公有云、私有云、混合云和IDC转云在内的全云服务。通过自身在私有云领域的服务能力和全云研发能力，实现精准定位，服务好自己的用户，帮助更多的中国企业实现云梦。

超融合

超融合成为现代化的IT基础设施在2017年将成为越来越多企业的共识，这方面包括传统厂商EMC、联想以及创新公司达沃时代、XSKY等都积极的布局2017。

EMC全球高级副总裁兼大中华区总裁叶成辉表示2017会是打破传统的一年，转型中的各行各业将继续拥抱变革，创新业务形态、产品和服务模式。毫无疑问，所有这些都离不开现代化的IT基础。EMC将专注打造创新解决方案，在超融合、闪存、软件定义等方向重点投入。

联想超融合产品总监高志国表示在2016年推进IT基础架构转型的基础上，2017年继续深化以超融合架构为基础的下一代软件定义基础设施的解决方案，助力业务的数字化转型和产业升级。

而达沃时代副总裁梁力明认为在未来，不单纯从产品的角度看存储，而更多从系统的角度看存储，也就是关注"如何用好存储"。达沃时代未来将以存储为核心，在"软件定义存储"和"应用定义存储"之上发展"智慧存储"，研究如何在超融合平台里发挥数据的价值，希望做到应用感知和内容感知。

软件定义存储

2017年的企业级数据中心，云已经是大势所趋。而在从传统架构向云架构的转型中，存储往往是最重要，又是最艰难的一步。飞康软件公司亚洲区市场总监张瑾认为，软件定义存储能够帮助用户降低成本，消除孤岛，通过云实现资源优化，数据保护与容灾，实现真正的灵活性与自由。

星辰天合（XSKY）CEO胥昕预测2017年对国内SDS厂商是关键的一年，EMC早已发布了以软件为主要形态的Unity产品，华为在不久以前重新确立了对FusionStorage的战略投入，VMWare VSAN产品的市场推进如火如荼。"软件定义存储"市场的声势越来越大，留给小厂商的时间也越来越短。如我们的投资人邓锋先生所说，小厂商的优势在于快和灵活，但成功的路径只有一条--就是把产品做好，如何用稳定、易用的产品化交付方式满足客户的可靠性与性能需求，解除客户对新事物、新厂商的顾虑。

Veeam中国区总经理卢江虹认为，未来软件定义和基于云的服务将会增值，防范网络安全性攻击和确保云服务的可用性将成为常态。

3D NAND

在不久前ZD至顶网发布的2016凌云奖，可以看到，在存储领域，全闪存阵列已经处于引领趋势。而基于3D NAND的闪存介质未来是否成为全闪存阵列的主流配置？宝存科技董事长兼首席执行官，创始人阳学仕展望2017年，认为3D NAND的主流应用将逐步由MLC转换到TLC，同时宝存科技也将将推出基于TLC 3D-NAND的系列产品，助力合作伙伴持续优化数据中心的架构并同时降低TCO。