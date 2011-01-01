英特尔闪存贡献8亿美元收入 XPoint将成为增长引擎

英特尔在2016财年最后一个季度从闪存产品中获得8.16亿美元收入，并预期到2018年XPoint将贡献10%的收入。

英特尔在2016财年最后一个季度从闪存产品中获得8.16亿美元收入，并预期到2018年XPoint将贡献10%的收入。

这与英特尔该季度164亿美元的收入相比微不足道，但却是闪存业务一个相当大的变化。英特尔的非易失性内存解决方案部门收入同比增长25%达到6.54亿美元。

NAND收入大涨的一个原因是，需求超过了供应，这个趋势也与西数报告的相吻合。

Stifel Nicolaus分析师Aaron Raker制作了一张图表，该图表现实英特尔的季度闪存存储收入，2016年第四季度的增幅要大于之前的增长。他说，英特尔的NVM部门在该季度亏损9100万美元，相比之下该部门在去年盈利2400万美元。

原因是英特尔大力投资3D NAND以及3D XPoint内存。据Rakers称，英特尔目前正在致力于48层3D NAND，“从密度角度来看，英特尔的成本价值比竞争对手高出15%，并且预计第二代产品会更高。”

Stifel眼中的英特尔季度闪存收入

在电话会议上英特尔首席执行官Brian Krzanich表示：“对内存业务来说这是投资的一年……现在我们正在从Fab 68工厂出货3D NAND，我们首批基于3D XPoint的Optane SSD刚刚检查合格，我们预计将会在第一季度带来收入。而且我们正在为数据中心客户提供3D XPoint内存DIMM的样品。”

Krzanich谈到XPoint收入时表示：“我们已经开始向云服务大客户出货DIMM样品。这些目标是在2018年以SSD的形式出货并带来收入。我们将开始从这个季度出货以获得收入。如果从全年来看，我认为3D XPoint将在整体收入中贡献大约10%。”

在2018年之后，XPoint贡献的收入份额将会更高。

他认为XPoint是非常重要的：“3D XPoint将真正重新架构内存和存储，在我们看来这将创建一个新的市场，我们相信我们是独一无二地拥有该技术。”

评论

但是Brian，并非如此。你的IMTF合作伙伴Micron也拥有该技术。Krzanich很清楚这一点，所以为什么在英特尔数据中心部门收益的背景下他说英特尔是独一无二地拥有该技术？英特尔和Micron在营销方面达成统一了吗？

Krzanich补充说：“我们相信它可以重新架构大数据应用、人工智能应用，在这些方面，你希望大量数据能够尽可能接近计算，这不仅会变革系统的架构，同时还有这些系统的性能。”

“而且我们已经展示了使用这种类型的SSD，甚至是在客户端系统上，同样的价格你使用3D XPoint能够或者比使用大内存存储组合方法可以获得的5倍-7倍的性能提升……3D XPoint将会大幅推动我们在2020年之前的增长。”

好吧，英特尔XPoint技术和处理器业务承担着众人，我们希望他们是对的，或者到最后变成了3D exPoint。