Carbonite收购Double-Take获得高可用性和数据迁移能力

基于云的数据保护技术开发厂商Carbonite近日表示，它已经收购了Vision Solutions的Double-Take Software资产，带给渠道合作伙伴与高可用性和数据迁移相关的新产品。

基于云的数据保护技术开发厂商Carbonite近日表示，它已经收购了Vision Solutions的Double-Take Software资产，带给渠道合作伙伴与高可用性和数据迁移相关的新产品。

这对于Carbonite来说是第二笔重大的收购。最初Carbonite是一家为消费者提供云备份技术的提供商，但是现在专注于那些希望保护和管理中小企业数据的MSP和解决方案提供商。

此前Carbonite在2015年收购了EVault，将公司带入灾难恢复和业务连续性领域。

Carbonite仅为收购Double-Take Software支付了6500万美元。Double-Take在2010年被Vision Solutions以大约2.42亿美元收购。

这次收购是一个很好的举动，纽约解决方案提供商、Carbonite渠道合作伙伴ETS Networks总裁Ed Tatsch这样表示。

Tatsch表示：“这很棒。这填补了Carbonite在灾难恢复方面的需求。Carbonite在几年前曾经尝试向市场推出一款灾难恢复一体机。我们就是小白鼠之一。但结果却很糟糕。”

Tatsch表示，这次收购对Double-Take来说也是件好事。

Double-Take长期以来一直是暖服务器的行业标准，暖服务器是指在在低功耗状态下运行的服务器，不需要软件许可，但是发生灾难时可以快速接管。

从那时起该公司一直在完善自己的技术。“如果Carbonite可以借助Double-Take加强自己的实力，那么这将是一个很好的机会，”Tatsch表示。

ETS Networks大多数客户都是小型企业，但其中有多家架构和医疗公司，对于这些公司来说，企业级保护是必须的，Tatsch表示。

“这些公司通常会说，他们觉得普通备份就可以了，直到出现问题。然后他们会说，他们希望有快速的基于图像的恢复。中小企业越来越需要企业能力，Double-Take将这个能力带给了Carbonite。”

Carbonite总裁兼首席执行官Mohamad Ali在周二的分析师电话会议上表示，收购Double-Take不仅可以扩大Carbonite业务范围，从云存储到灾难恢复、业务连续性到高可用性和数据迁移，同时也给合作伙伴带来巨大的交叉销售和追加销售机会。

“这对双方来说都是最好的……我们也稳定地向市场上端移动，从专注于消费者和小型企业发展到为企业提供保护。”

Double-Take还给Carbonite带来了一项9成通过渠道销售的业务，覆盖500家渠道合作伙伴。Ali表示：“这提供了一个交叉销售更多解决方案以保护客户关键任务资产的好机会。”

Carbonite首席财务官Anthony Folger在电话回忆上表示，Double-Take有80%的业务都是来自于高可用性技术，大约有15%的业务来自数据迁移技术。这两种解决方案都是盈利的，毛利率超过80%，Folger说。

Double-Take还给Carbonite带来了大约6000家企业的客户群，Folger说：“我们相信其中很大一部分代表着对于EVault来说重要的交叉销售机会。我们相信对于我们的EVault客户来说有重要的交叉销售机会。”

回答分析师的提问时Ali表示，Double-Take带给Carbonite一项独特的技术，将数据从任何地方迁移到任何地方。“这意味着任何物理到任何虚拟到任何云……你可以故障转移到AWS，你可以故障转移到Azure。如果你是在Azure上，你可以故障转移到AWS，这是一个引人注目的解决方案。”

Double-Take的云业务规模相对较小，但是对Carbonite来说是一个提高云能力的跳板，Ali说。

“我们的目的是尽可能快地增长这项业务，随着时间的推移，你将会看到订购业务增长速度要远远超过其他业务。”

Carbonite高级营销副总裁Norman Guadagno表示，Carbonite已经开始考量如何将Double-Take的解决方案与现有的Carbonite和EVault解决方案进行整合，但是目前还不能公布细节。

“我们在2015年12月收购了EVault，用一年时间来整合业务。我们将继续升级和改进产品。现在有了Double-Take，我们看到了一条清晰的路径，和我们整合EVault的一样，但是速度更快。记住，我们几个小时前才刚刚完成了收购。”

Carbonite客户可以轻松利用Double-Take的高可用性和数据迁移解决方案，这对Carbonite、EVault以及Double-Take合作伙伴们意味着交叉销售和追加销售机会。

“这是最简单也是最快捷的方式将我们的解决方案介绍给客户和合作伙伴。我们将考量整体定价和打包，确保Double-Take是与EVault看齐的。但除此之外，我们还需要之间考虑如何做。”

Vision Solutions在2006年被投资公司Thoma Bravo收购，2016年又卖给了另一家股权公司Clearlake Capital Group。在收购Double-Take之后Clearlake保留了持有的Carbonite股权，但是Guadagno不能透露这些股权的价值是多少。