昆腾迎来10年首次收入增长

昆腾在2017财年第三季度初步声明中表示，第三那季度结果将明显超出去年同期。该季度收入1.335亿美元，比去年同期的1.28亿美元高出8%，略低于上个季度的1.347亿美元，净收益为500万美元，远好于去年同期的30万美元亏损，同时也要好于第二季度的380万美元。

准备好香槟吧！昆腾（Quantum）有可能会迎来10年中的首次年度收入增长——如果下个季度也算进计划中的话。



昆腾在2017财年第三季度初步声明中表示，第三那季度结果将明显超出去年同期。



该季度收入1.335亿美元，比去年同期的1.28亿美元高出8%，略低于上个季度的1.347亿美元，净收益为500万美元，远好于去年同期的30万美元亏损，同时也要好于第二季度的380万美元。



下面按照细分市场划分的表格显示横向扩展存储（StorNext）收入出现季度性瞎话，这与昆腾标准的Q2-Q3季度模式是相反的。



昆腾总裁兼首席执行官Jon Gacek表示：“从同比来看，我们连续第22个季度实现横向扩展分层存储的收入增长，第三季度的总收入、数据保护销售以及整体盈利也在增加。”

昆腾预计第四季度收入在1.2亿美元到1.25亿美元之间，去年同期为1.2亿美元，如果按照中点计算的话，2017财年全年收入为5.07亿美元，去年为4.759亿美元。这将是昆腾10年来首次实现全财年收入增长。期待昆腾在第四季度能够有很好的执行力。