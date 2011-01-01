浪潮先进存储方案加速武汉大学数据中心转型

近日，浪潮中标武汉大学数据中心项目，金额达数百万元。多套虚拟化网关AS-V、中高端存储AS5600等设备用于搭建邮件服务、门户网站、FTP、VOD、办公系统、一卡通系统等多种应用。

近日，浪潮中标武汉大学数据中心项目，金额达数百万元。多套虚拟化网关AS-V、中高端存储AS5600等设备用于搭建邮件服务、门户网站、FTP、VOD、办公系统、一卡通系统等多种应用。浪潮按照稳定、高效的存储系统要求，建议一体化的存储系统，为武汉大学的IT系统的稳定运行提供坚实的保障。

武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学，是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校。服务的师生人员众多、涉及科研学科也种类繁多，数据中心系统分散且庞大，涉及到邮件服务、门户网站、FTP、VOD、办公系统、一卡通系统等多种应用。就拿图书馆为例，传统服务模式由线下的字纸浏览转变为线上电子浏览，信息化的应用系统架构和数据存储模式也正在向海量存储和集中存储的数据中心模式转变。存储系统作为数据的载体，其重要性也越来越大，甚至成为决定高校信息化建设成败的关键因素，所以数据中心建设要周密考虑存储系统的规划方案和建设思路。

不同的建设周期、不同的存储品牌、参差不齐的存储性能等原因导致数据系统之间隔离，数据的获取和分析都变得十分困难。因此传统的存储产品和解决方案成为高校数据中心发展的瓶颈。为了提高存储设备的应用效率并降低整体拥有成本，数据中心需要建设集中的存储系统，搭建性能优异、经济高效、方便管理、扩展性强的存储平台，同时建设相应的容灾机制，保障办公系统、基础数据信息、电子资源、邮件系统等的数据安全性。





针对武汉大学存储现状、结合技术发展趋势，浪潮为武汉大学设计了整套双活、三中心的存储方案，将学校业务系统迁移到新的存储系统。核心系统采用AS5600+AS-V双活方案，第三中心采用AS510H+AS-V容灾方案以及先进的16Gb交换设备FS6500确保数据中心数据的高速传输；核心系统的双活机制可以保障即使一套存储设备故障，上层应用系统也会无感知的迁移另外一套双活系统，第三中心容灾系统同步保留一份完成的数据信息，以备数据的查询、测试、归档等应用。同时，新方案有效解决了武汉大学机房原有设备性能不统一以及信息相互隔离孤立的情况，提升了数据提取及分析的效率。

成熟的技术，完善的方案，360°的售后服务使武汉大学信息系统建设处于国内高校领先水平。浪潮高效的存储管理系统为之前复杂的运维管理带来极大的帮助，运维人员可以更加专注于业务发展，服务学校师生。与此同时，先进的MAID节能技术让武汉大学数据中心的能耗降低20%，相较老旧存储设备也节省出更多宝贵的机房空间。