2016年，中国存储行业因何记住了神州云科

2016年，中国存储行业依然身处“乱世”。何为“乱世”，也可以说是原来的市场格局被打破，原来“稳坐钓鱼台”的气势渐衰，而原来“名不见经传”的却能一朝蹿红。这其中，神州云科可谓是2016年中国存储行业中最引人瞩目的一匹“黑马”。

2016年，中国存储行业依然身处“乱世”。何为“乱世”，也可以说是原来的市场格局被打破，原来“稳坐钓鱼台”的气势渐衰，而原来“名不见经传”的却能一朝蹿红。这其中，神州云科可谓是2016年中国存储行业中最引人瞩目的一匹“黑马”。

神州云科在2016年第一次格外引人注目的事件，发生在7月1日。当天在IDC发布的中国存储市场2016年第一季度的调查报告中，神州云科的高端存储产品线DCN系列产品位列排行，超越Lenovo、Fujitsu等知名品牌进入国内主要供应商序列，更在NAS市场上以4.8%的份额进入前五名。而这个时间段，神州云科作为一个存储行业的产品品牌，进入市场刚过1年。

于是，当人们在好奇心驱使下去“倒旧账”时发现，在2016年4月时，神州云科荣获了《中国计算机报》社的“2016年度中国数据中心优秀存储企业奖”。同样是在4月，神州云科顺应市场趋势，分别在上海和北京发布了YKCloud超融合一体机，属中国存储行业较早发布对应方案和产品的厂商之一，有来自存储行业内人士近400人到现场助阵。而随之而来的5月，神州云科开启了名为“橙色计划”的全国渠道巡展活动，在全国8个重点城市纷纷引爆，至11月活动结束时，活动覆盖了超过500家的核心及金牌渠道商，可谓影响广泛。

当时间进入到2016年收尾的时候，神州云科携云科超融合架构解决方案首次参加了“2016年中国存储年度峰会”，一番云科“超融合价值观”的布道引四方共鸣，再获“2016年度超融合存储产品创新奖”。同期，有“业界奥斯卡”之称的“2016中国软件大会”也将“2016中国软件与信息服务业·存储领域最佳产品奖”授予了神州云科的超融合产品。

不神秘，能逆袭的一定是积累多年的专家

即便有“生逢乱世，造就英雄辈出”的时代背景，神州云科如此快速地“蹿红”，成为行业焦点品牌的速度，在一般人看来大有“屌丝逆袭”或者是“黑天鹅事件”的味道。但这在存储专业人士和专业媒体的视角中，却绝非如此。在技术性、专业性很强，多年处于IT行业“基础建设”的存储行业中，根本就不存在出人意料的“屌丝逆袭”和“黑天鹅事件”，一切市场格局的变化都是企业员工多年勤勤恳恳工作，企业踏实地研发、经营、积累的结果，一点也不神秘，一点也不神奇。

“一万小时定律”应该更适用于这个行业，市场业绩的奖赏只会给到勤劳的工程师团队。实质上，神州云科早在十几年前就已经通过与EMC的深度合作进入到中国存储行业。那时的神州云科不仅是代理EMC的产品，更在对存储用户在技术、产品等方面的需求进行深度挖掘，针对性地提供设计方案和服务，因而赢得了用户的信任，这不但让神州云科与EMC的合作更紧密，也是直接促成当我国在信息安全方面提出“自主可控”的政策要求后，双方进一步在产品设计制造方面合作的主要原因之一。也是在这个时候，神州云科作为一家有产品、有方案、有服务、有研发设计能力的独立品牌的存储厂商出现在了市场之中。而此刻“全新”的神州云科，是一家在北京、上海、深圳建有研发中心，与清华大学、中科院等国家级科研院所建立有深度合作关系的技术型公司，并在此后自主发展的不到两年的时间内，累计申请各项专利及软件著作权数十项，在软件定义、云、大数据等领域处于国内领先地位的企业。因此，不要轻信什么“一朝蹿红”的“逆袭”，神州云科本就是一家多年积累的专业技术公司，才会有“做中国数据服务专家”的这份自信的呈现。

不一般，创新的技术要结合创新的商业模式

在一般人的眼中，技术公司的创新就是促进技术进步。确实，技术进步是我们社会前进的驱动力。在这个方面，神州云科也在不断推出自己的产品。以神州云科YK Cloud超融合产品为例，其采用了EMC ScaleIO作为核心的分布式存储软件，可以从本地应用服务器存储创建基于服务器的SAN，根据业务需求提供灵活，可扩展的性能和容量。这就意味着，YK Cloud超融合产品相对其它超融合方案，不仅在技术上整体可实现更快部署、更高简洁性、更多选择、更高效率，同时在部署服务上可帮助用户承担更多风险。神州云科的超融合一体机YK Cloud的实验室测试值是最大单一存储池可以完成5000节点以上，并随节点数量增加，数据吞吐量和IOPS也会同步增加。这促进了设备线性扩展的方便性的充分发挥，模块化增减存储和计算资源的配置，始终保证存储和计算能力的平衡。这样，神州云科超融合产品在部署与运维的效率上比传统架构要提升几倍或更多。

如果仅做到这些，神州云科也不会表现得如此“不一般”。“不一般”的神州云科，在技术创新的同时，在经营思路和商业模式上也不断创新。一直以来，技术驱动型的存储行业，已经习惯了以自己的产品为核心，向用户“推销”自己的方案。然而随着大数据应用和云的技术与应用大力发展，更多行业类型的用户都有了相关需求的当今市场环境下，以自己的产品为核心的经营思路，反而成为很多企业“自缚”的主要原因。而神州云科提出了“用户需求驱动”的经营理念，一切领先技术都应当服务于用户需求，帮助用户找到问题并解决问题的方法论，是造就神州云科能快速取得市场认可，用户认知的重要原因。神州云科采用“测试机挖掘用户需求”的商业模式，是超融合架构解决方案能够快速取得用户信任的一个重要方法。神州云科先期提供大量测试机供用户使用，工程师与用户一起通过测试机的使用，共同挖掘用户真正的需求所在，以此设计的解决方案，能最大化用户的价值，解决用户当前和未来发展的问题。直接的效果是神州云科与用户靠得更近，成为了用户在存储技术、云和大数据技术方面的顾问的角色。

从促进发展的角度看，技术和产品上单纯的“发明”都不一定就是创新。只有将技术上的发明创造结合到商业模式的突破上，才能产生具有社会效益的，能使行业、用户、企业多方受益的创新。而对这种创新的“奖赏”不仅仅是各种荣誉和奖项，更有市场和用户的认可和信任。神州云科屡屡获奖，市场份额扩大的业绩，在超融合领域快速获得十多个用户的认同，进入到9个行业领域等成绩，说明神州云科在这个创新方向上，做出了“不一般”的成就。

不设限，要做未来的新锐，成就新锐的未来

“不设限”也可以说是神州云科的又一个与众不同的特点。在神州云科超融合架构的合作体系中，不设限表现在接纳多家厂商的技术与产品，共同形成超融合生态合作联盟的开放心态。在神州云科的业界头筹的服务体系中，不设限表现在“三个一流”的服务承诺，“一流技术能力、一流响应时间、一流服务态度”显得很有些不计成本的投入。在神州云科的专业、专注的技术体系中，不设限表现在以高水平技术专家对应最普通用户的私人定制需求的满足上，在存储应用的管理软件“智能化”开发上，将神州云科多年的技术储备“赋能”给了用户的技术人员。

究其根本，神州云科用“不设限”的思维方式，构建了一个存储技术应用的“共享平台”，融入了领先技术，接入了合作厂商，汇合了多行业的各种应用场景，打造了专业性强的服务基础和响应机制，结合渠道提供服务的能力，将共同开创一个全新的中国存储行业的未来。

已经沉浸在中国存储行业十数年的神州云科，在这个行业中的确是有“根骨”的，但勇于创新的经营理念，又使得神州云科显得很新锐。这确实是一件蛮好的事情。中国存储市场出现“乱世”，正是因为原有的格局和模式不再适合用户未来发展的需求，用户的需求在改变，就要求这个行业中的企业要善于迭代创新，要走向开放共享，要以全新的方式满足用户的需求，共同成就一个新锐的未来。于是我们希望，在2017年有更多的创新出现在中国存储行业，为未来数据化的中国，奠定一个更好的发展基础。

2016，我们记住了神州云科，2017，让我们发现更多。