EMC和戴尔超融合是什么关系？这位CTO来告诉你！

1月17日，EMC融合平台与解决方案业务亚太及日本地区首席技术官Matt Oostveen来到北京与ZD至顶网在内的专业媒体举行了沟通会，交流了EMC融合平台的战略以及与当前云计算发展的一些看法。我这里和大家分享一下。

1月17日，EMC融合平台与解决方案业务亚太及日本地区首席技术官Matt Oostveen来到北京与ZD至顶网在内的专业媒体举行了沟通会，交流了EMC融合平台的战略以及与当前云计算发展的一些看法。我这里和大家分享一下。

谈到EMC融合平台，首先想到是EMC VCE系统。VCE的诞生是有历史机遇在里面，2008年，全球经历过一轮金融危机，不管是政府还是企业，都遇到了流动性的问题，企业面临着非常巨额的运营的支出。有很多的大企业已经完全负担不起多增加的数据中心，所以他们在关闭一些数据中心的设施。在渡过金融危机之后，很多企业像业务部门、市场营销、财务部门，又急于去拓展新的业务、新的市场，所以给IT提出了很多新的要求。

当时的思科CEO钱伯斯和EMC CEO乔图斯召集两家公司的CTO，开始做出融合基础设施的雏形，是第一代融合基础设施。经过这几年的发展，EMC融合平台发展到了一个可以为用户提供内、外部部署以及托管或者非托管式的任意方式的交付。

发展到现在，在融合系统的类别之下，有两个产品，分别是vBlock和VxBlock。在超融合类别下，有VxRail和VxRack。此外，EMC还提供基于CI和HCI产品之上的交钥匙的企业级混合云的解决方案。这些混合云的解决方案，无需客户自己去做组合、集成，就能够非常方便地去部署、去使用这种云。总的来说EMC的融合平台战略包括集成系统VBLOCK和VXBLOCK、机架式VXRACK以及一体机VXRAIL。

集成系统家族VBLOCK能够为企业混合云提供安全、简易以及敏捷的“任意即服务”的交付方式。

EMC提出的VBLOCK具有“工程化的系统”体验，因为其针对不同用户需求集成了具有优化容量和性能的EMC VNX、具有全闪存、横向扩展的性能的EMC XTREMIO以及敏捷、智能和弹性的EMC VMAX。集成系统家族能够满足企业混合云对于IaaS PaaS AaaS的需求，其面向传统企业应用的数据中心能够做到一切由软件控制以及自动化的私有云和公有云服务。

机架式家族包括能够实现异构、通用的VXRACK FLEX，能够实现在VMware环境下可扩展的VXRACK SDDC以及具有100开源，纯云原生应用，数据分析的VXRACK NEUTRINO。VXRACK还能为用户实现DIY式的软件+硬件的VXRACK NODE以及纯软件的EMC scaleIO服务。

VXRACK在原生混合云和业务数据湖的方面提供无需集成的快速部署和基于开源技术的加速IT赋能。

针对终端用户计算一体机VXRAIL是EMC与VMware在超融合设备上的独家合作。其具有低成本、自动化部署、修补和升级VMware以及在数据缩减、加密和保护方面的数据服务等价值。

这样看来EMC融合平台提供了一个用户任意需求的交付方式。EMC会跟客户确定他们要什么样的融合基础设施，是Block还是Rack，在此基础之上我们再上一个层次，在网络层面上，我们可以给他提供NXL和VxRail。最后还可以提供企业级混合云，可以是原生混合云，或者业务数据湖等我们称之为平台级解决方案，在EMC内部简称为CPSV，就是融合的平台和解决方案愿景。

谈完EMC融合产品的战略不能不谈EMC融合产品和戴尔XC超融合产品的竞合关系，在戴尔收购EMC之后，双方在超融合领域是一个怎么的融合和竞争的关系？对于ZD至顶网记者的这个问题，Matt Oostveen认为应该从中国市场和非中国市场来看。中国市场目前还是竞争关系。即EMC的超融合产品与戴尔超融合XC产品是竞争的关系。因为自EMC被戴尔收购之后，中国市场运营这两家公司还是两个独立的实体，所以对于戴尔，他们的操作对EMC中国团队来说仍然是不透明的。因此在中国市场，这两套产品是直接竞争的关系。

但是在除了中国以外的其他市场，组织结构已经实现了融合，已经合并成一家公司。EMC和戴尔之间是协同的关系，EMC的销售团队既销售SC产品，也销售VCE的一系列产品。但是会根据客户的使用环境不同，给他们一些建议。如果这个客户已经购买了VMware的软件许可的话，事实上毫无疑问，最方便的方式就是购买VxRail，能够获得开箱即用的交钥匙的基于VMware基础上的HCI的解决方案。因为客户已经在这方面有了投入了，并且客户的这些使用者也是经过培训使用VMware的，所以对于这些客户来说，选择VxRail是最佳选择。

当然还有一些客户在Hypervisor方面是持开放态度的，他们不想用VMware，他们有其他选择，这时候就推荐戴尔SC系列的产品。

说了这么多，其实从CIO角度看，用户拥抱技术创新最终目的是简化数据中心运维、减少信息孤岛。而不是每投入一个新技术就对企业造成一个新的技术孤岛新的运维负担。Matt Oostveen认为从客户的CIO的角度而言，他们的技术战略确实是要变化的，但是这种变化的目的是要去简化他们的数据中心，要减少信息孤岛，不管是服务器还是存储方面。他们要的是更少的技术种类，而不是更多的。用户每投资一个全新的技术，不希望再来一个技术孤岛，不希望人员做新的技术培训，等等等等。所以用户希望首先引入的新技术一定要和自己既有的这些IT投资是保持一致的。同时，他们又不需花太多时间在运维、培训上。