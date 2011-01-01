HPE以6.5亿美元收购SimpliVity 意在强化自身超融合型系统产品线

HPE公司获得更多软件定义基础设施方案，并得以将自身超融合型系统与SimpliVity成果加以集成。

HPE公司表示，其将以6.5亿美元价码收购超融合型系统供应商SimpliVity，旨在支持自身混合云相关方案。

SimpliVity公司位于马萨诸塞州威斯波罗夫，将为HPE方面提供更多软件定义基础设施成果以及超融合设备、3PAR存储以及多云管理工具提供补充。并将与HPE的自动化、软件与系统工具相以整合。

在一份声明当中，HPE公司CEO Meg Whitman指出此笔收购主要面向混合型IT，并能够带来"云经济规模与的内部基础设施方案"。

根据双方公司所言，HPE方面将在继续销售其HC 380与HC 250超融合型系统的同时，为SimpliVity的系统提供支持--其产品发展路线图不会立即发生变动。

HPE公司指出，其亦将在自家ProLiant Dl380服务器上引入SimpliVity的Omni Stack软件。2017年下半年，HPE公司将正式推出集成有SimpliVity方案的ProLiant服务器产品线。

SimpliVity的Omni Stack软件具备以下功能：

• 可与任意虚拟机管理程序或者x86服务器平台进行协作;

• 内置数据保护机制;

• 专用加速卡;

• 支持全闪存与混合型存储;

• 可通过API集成方式引入第三方应用。

Omni Stack通过其数据虚拟化平台处于虚拟化数据中心的中央位置。

SimpliVity公司还在思科UCS、戴尔PowerEdge、华为以及联想等厂商的服务器上提供其OmniCube超融合型系统及软件。目前尚不清楚HPE对SimpliVity的收购是否会对上述合作造成影响。

HPE公司收购SimpliVity的理由非常简单：收购一家快速成长的企业，并利用自身庞大的销售渠道实现业务扩展。HPE方面表示，此笔收购将在完成后的第一年内即实现收益增长。