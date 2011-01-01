昆腾公司：看到了吗？我们还是赚到了钱的！

早在去年10月，昆腾就在经历了漫长的缩水甚至亏损问题后，于2017财年第二季度实现了营收与利润双重增长。具体来讲，多层、单命名空间的向外扩展文件管理软件StorNext帮助昆腾公司成功抵消了由磁带营收下滑造成的压力。

昆腾公司CEO Jon Gacek与另一位高管Brad Cohen

昆腾公司本季度交上了令其难以置信的好运，营收数字远高于预期。

早在去年10月，昆腾就在经历了漫长的缩水甚至亏损问题后，于2017财年第二季度实现了营收与利润双重增长。具体来讲，多层、单命名空间的向外扩展文件管理软件StorNext帮助昆腾公司成功抵消了由磁带营收下滑造成的压力。在此之后，StorNext营收继续迅猛提升，这主要利益于其在数据保护领域的良好表现以及超越磁带的自动化功能。

当时，昆腾公司预计其2017财年第三季度的营收应该在1.25亿美元到1.3亿美元之间，取中位数为1.275亿美元，较上年同期下滑50万美元。然而如今事实证明，2017财年第三季度的营收高达1.33亿美元，而净利润则为650万美元。

营收总额较上年同期增长4%，且较比上个季度缩水1.3%，亦成为昆腾公司有史以来表现最为强劲的第三财季。

600万美元的利润（净收入）好于上年同期的300万美元亏损，亦优于上个季度的380万美元利润水平。

昆腾公司营收/净收入趋势图表，截止于2017财年第三季度

昆腾公司最近刚刚将其StorNext升级为5.4版本，该产品线被称为向外扩展分层存储，本季度为其带来4000万美元收入; 这一数字高于上年同期的3750万美元。昆腾的这一业务迎来12%的同比营收增幅，且已经连续22个季度实现同比增长。

在另一方面，昆腾公司的总体数据保护营收——包括Scalar磁带与DXI重复数据删除方案——亦实现200万美元同比提升，本季度达到8300万美元。

情况看起来确实有所好转，而且由于拥有自己的商业模式与发展战略，因此昆腾公司很可能开始进一步扩展其业务规模。现在我们基本可以肯定，昆腾公司已经逐渐摆脱了以往业务表现不力的阴影，并更加自信地走向光明未来。