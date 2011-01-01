Gartner：2017年全球半导体资本支出预计增长2.9%

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据Gartner称，2017年全球半导体资本支出预计将增长2.9%达到699亿美元，这要低于2016年的5.1%（见表一）
"2016年这个强劲的增长主要是受到了2016年底支出增长的推动，这可能是由于NAND闪存存储短缺导致，而这个情况在2016年底更为糟糕，并且在2017年大部分时间持续下去。这是由于智能手机市场好于预期，推动了我们最近一个预测期内NAND开支的升级，"Gartner高级研究分析师David Christensen表示。"2016年NAND支出增长31亿美元，很多相关的晶圆工厂设备这部分增幅要高于我们此前的预期。热、磁道和植入部分2017年预计分别增加2.5%、5.6%和8.4%。"
与2016年年初相比，半导体市场预期有所改善，特别是在内存方面，这主要是由于更强的定价和智能手机高于预期的表现。内存早于预期的复苏将推动在2017年的增长，而且关键应用方面的变化也将带来小幅提升。
表一：2015年到2020年全球半导体资本支出和设备支出预测（单位：百万美元）
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Semiconductor Capital Spending ($M)
|
67,994.0
|
69,936.6
|
73,613.5
|
78,355.6
|
75,799.3
|
Growth (%)
|
5.1
|
2.9
|
5.3
|
6.4
|
-3.3
|
Wafer-Level Manufacturing Equipment ($M)
|
35,864.4
|
38,005.4
|
38,488.7
|
41,779.7
|
39,827.0
|
Growth (%)
|
7.9
|
6.0
|
1.3
|
8.6
|
-4.7
|
Wafer Fab Equipment ($M)
|
34,033.2
|
35,978.6
|
36,241.1
|
39,272.8
|
37,250.4
|
Growth (%)
|
8.1
|
5.7
|
0.7
|
8.4
|
-5.1
|
Wafer-Level Packaging and Assembly Equipment ($M)
|
1,831.2
|
2,026.8
|
2,247.6
|
2,506.9
|
2,567.7
|
Growth (%)
|
3.9
|
10.7
|
10.9
|
11.5
|
2.8
来源：Gartner（2017年1月）
晶圆代工的增长仍然超过半导体整体市场，苹果、高通、MdiaTek以及HiSilicon的移动处理器是领先节点晶圆的需求推动器。特别是高速4G过渡和更强大的处理器带来比上一代应用处理器尺寸更大的模片，要求有晶圆代工厂的更多28纳米、16/14纳米和10纳米晶圆。来自集成显示驱动器控制卡和指纹ID芯片以及有源矩阵有机发光二极管（AMOLED）显示驱动器集成电路（IC）的非领先技术将继续保持强劲。
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