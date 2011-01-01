NetApp预测2017全球及亚太地区数据发展趋势

诚然，我们在过去的2016年见证了太多的变化与变革。2017年的图卷将如何展开？在数据存储与管理的领域，NetApp看到以下趋势将继续大行其道，或迅速成长为行业的中坚力量。

诚然，我们在过去的2016年见证了太多的变化与变革。2017年的图卷将如何展开？在数据存储与管理的领域，NetApp看到以下趋势将继续大行其道，或迅速成长为行业的中坚力量。

现在的货币，是数据！

在当今数据呈爆炸式增长的数字经济时代，人们对数据的认识发生了根本性变革，数据已经从过去的服务于业务运营，转变为现在的推动业务发展。鉴于数据对企业成功的重要意义，它已成为数字时代新的货币形式，并有望从业务模式到技术再到满足用户期望，为企业的方方面面带来翻天覆地的变化。

Uber 和 Airbnb 等以控制资源网络为基础建立的公司大获成功，便有力地证明了这一点。更为有趣的是，有很多企业以前未曾考虑收集的新型数据不断涌现。例如，过去我们只存储和共享关键事务性数据，但是现在我们还存储伴随交易产生的大量辅助数据，以用于进行深入分析。其中包括点击流数据，甚至还包括有关天气的数据，以及有助进行市场分析的其他外部因素数据。

新模式占据主流

对数据的关注要求使用大量可以协同工作的服务，用于解决各种类型的关键问题。这既需要平台支持，也需要一个为平台运作提供支持的供应商和开发人员生态系统。在这种情况下，能否整合和简化服务交付便成为检验平台模式内在价值的标准。

Amazon Web Services 就是一个很好的例子。这家公司通过不断扩大和丰富服务实现公司发展。各种平台之间形成良性循环，就像一个人气兴旺的跳蚤市场：买家将这里视为卖场，卖家可以在这里找到买家。随着掌握核心技能的人才愈发紧缺，各种覆盖广泛的平台对于技能与人才流通也愈发关键。拥有专业技能的人才能够藉此发现自己感兴趣的项目，并借助愈发普及的通用平台与工具，轻松投入到项目之中。

云既是催化剂，也是加速器

越来越多的企业通过部署云技术来满足其数据需求。基于云的服务随时可用，只需一张信用卡和一个 AWS 帐户，企业即可在一天内完成项目创建，并可采用按需购买的方式运作项目。这种模式大幅降低了准入门槛，便于企业获取创新活动所需的基础架构。

NetApp 新近推出的 Cloud Sync 服务便属于这种模式。它由六名工程师耗时六个月构建而成，没有额外的基础架构投资。Cloud Sync 以平台即服务为基础，为用户提供了基于使用量的全新消费模式以及在部署规模、合规性以及数据保护等特性上的更多选择。这种模式将使得云基础架构对不同规模企业都变得更加重要。

新技术树立新标准

所有这些业务驱动因素的最终作用，都是推动新技术占据主导地位，尤其是以新应用模式涌现出来的技术。我们在当前的 DevOps 的崛起中不难发现这种趋势，基于微型服务的综合编程、混搭、开源和容器化已成为 DevOps 的主流。

虽然目前，这些都被视为小众化解决方案，但是随着数据价值对业务的重要性日益提升，创新步伐成为愈发重要的竞争优势，这些解决方案将会迅速占据市场主流。到时，这些技术将进一步减少业务整合和人才流动之间的冲突。回想曾经，我们可以从以太网成为网络标准以及 Linux 成为标准的操作系统这两件事上有所借鉴。

更广泛的动态存储和数据管理技术不断发展

随着 IT 架构为满足新的云基础架构和应用程序的需求而不断发展，更广泛的动态存储技术也应运而生。闪存存储可以带来令人难以置信的效率和性能，我们亲眼目睹了它的迅速流行。同样，超融合基础架构 (Hyper Converged Infrastructure, HCI) 也是一种新的 IT 架构，可满足企业对精简性的苛刻需求，减少管理存储所需的管理资源。尽管第一代 HCI 解决方案表现出色，却无法满足企业对灵活性和可扩展性的要求。构建网络级基础架构要求能够根据需要灵活调整计算和存储的比例、独立升级计算和存储，并能经济高效地轻松扩展。

下一代 HCI 解决方案有望利用我们从融合基础架构中积累的经验，通过提供网络级融合基础架构来满足这些要求。另外，为管理大量数据的移动，具有更高带宽的网络已经问世。展望未来，下一个将被采纳的将是归档类存储和大规模持久性内存等存储技术。简便型数据管理服务的快速发展将简化这些新兴技术的部署。

消费型 IT 方兴未艾

用户预期中发生的最大变化可能是期望获得 iPhone 般的精简性和自我管理功能，以及应用程序和服务的整合。这些期望影响着存储和数据管理领域所有技术的发展。用户享受到了移动应用的各种精简性，这也让他们对数据管理软件的可用性和精简性抱有更高的期望。

数据是企业关键的业务资产，从业务角度而言，企业需要这种精简性，因为这能帮助他们使用更实惠的资源来管理数据，同时提高数据的可访问性，以便更充分地利用数据。

与此同时，对于以大中华区为代表的亚太市场而言，NetApp进一步看到以下的趋势正快速发展。

数据加速推动企业发展

数据不再屈居于二线，只为趋势分析和深度见解分析所用，数据将成为推动为知识型消费者打造实时网络服务的主要变革因素。交通运输、健身、娱乐及休闲行业的企业可以将其解决方案的预测能力推向一个新的高度，这些解决方案可以根据消费者的偏好，通过智能化的方式实时提供极具竞争力的服务。滴滴和 Grab 等企业便是充分利用数据的典范。

可移动的云服务

云将逐渐发展成一个更先进的市场，在这个市场中，云存储和云服务通过代理进行价格协商与交易。随着新型数据服务的推出，云间“即服务”(Inter-Cloud as-a-service) 式解决方案可以轻松移动，并且将会日益普及起来。

随时随地放置数据

自动化、数据分层和策略驱动型流程可将数据存储扩展至一个安全的混合云架构，该架构支持所有协议和介质，可实现全局数据管理功能。随着“软件定义一切”模式的持续发展，以满足企业级客户对灵活性的需求，新的存储运营支持模式也将不断演进并加快企业的数字化转型步伐。