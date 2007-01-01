制造向智造转型中的存储应用需求

今天各个经济领域的数字化趋势成为中国制造业转型的推动力，数字化方式让制造业各个系统相互连通，从产品研发到上市的周期越来越短，从让新的商业模式加速涌现。

今天各个经济领域的数字化趋势成为中国制造业转型的推动力，数字化方式让制造业各个系统相互连通，从产品研发到上市的周期越来越短，从让新的商业模式加速涌现。数字化趋势也是中国制造2025战略实现的重要基础，是帮助中国不断的完成由传统制造到智能制造的产业升级。

制造业的未来愿景是什么?个人理解是信息与物理深度融合的过程，比如高度的数字化、无限的网络化，深度的机器自主学习。这里面的本质就是数据，企业的升级过程就是从数据到信息到知识再到智能的一个过程。

在可以想象的制造工厂里，加工设备、代加工部件、装备机器人等等所有的物理设备都装有信息系统，都具有无限连接功能，需要的是分布式的直接互联的设备。

今天在云计算、大数据等技术创新下，企业存储系统上已经可以实现全面的升级。信息技术与制造产业的高度融合，在包括网络、存储、计算、软件、自动化的交织，制造业IT系统要考虑到资源、信息、物品和人相关联的虚拟网络和实体物理系统的融合。

对于制造业升级来说，智能工厂、智能生产以及智能物流，智能化生产系统以及过程以及网络化分布式生产设施的实现。

通过云计算对制造业数据进行深度挖掘，是转型升级中必不可少的一个重要环节。而对于传统企业来说，基于云计算的IT系统，其升级必将对其IT架构的存储系统带来深刻的变化。因为传统企业的存储设备远远不能支撑制造业升级过程的云计算IT需求。

存储升级的目的是提升制造业的竞争力，能够提升劳动力效率，将全流程成本进一步降低，对于基础设施的升级，不仅整个制造环节的人工将得到节省、前端供应链管理、生产过程、后端仓储物流管理等成本都能降低。

升级意味着在不改变原有架构的情况下，能够解决应用系统的瓶颈问题。

在制造业的存储系统的转型过程中，ZD至顶网通过调查发现，在可以预见的当下，存储系统的升级将围绕硬件和软件两个层面。第一是硬盘到闪存的升级，二是传统存储系统到软件定义系统升级。但是我们也发现对于竞争激烈的制造行业，其必须满足企业在升级过程中的成本压力。

传统存储性能瓶颈成为常态，采用RAID磁盘阵列虽然能提升IOPS总量，但是其可利用的磁盘和IOPS量之间的成本。同时随着网络、计算性能的提升，存储性能跟不上计算需求，也导致制造业存储系统在制造业生产系统、报表系统的优化分析、精度和规模等方面受到限制。

而随着闪存的产能的成熟和大规模的产出，闪存的优势已经凸显出来。而2016年各大存储厂商纷纷推出全闪存阵列，大容量的闪存的性价比已经到了企业客户所接受的程度，闪存在减少机房占地和能耗方面同样有着极大的优势，综合性价比已经优于传统磁盘。比如IBM Fl ashSystem 系统提供的巨大I OPS 和带宽，可完全解除报表，结算等系统瓶颈，大幅提升生产效率。

而制造业升级同样将让新的制造业存储架构对系统IO、扩展性、可用性、存储容量、绿色节能、容灾等全面的满足。而软件定义存储的出现，让存储架构在扩展、兼容、可用性方面获得巨大的提升。同时也大大降低企业的存储成本。IBM在2016年创新的融合了IBM Spectrum Storage家族产品的特性，为用户提供一种按需收费的软件定义存储解决方案。包括便捷集成、高可扩展、内置混合云、更具经济性、因开放更强，助力混合云建设、提高存储速度和效率，简化新工作负载迁移流程。

综上分析，制造业存储的升级是一个全面系统的过程。选择一个存储解决方案，需要存储厂商对制造业领域在系统IO、扩展性、可用性、存储容量、绿色节能、容灾等各个方面进行全面了解和评估的能力；需要即对于传统存储系统有深厚的了解基础；需要对新的闪存领域、软件定义存储有强有力的技术支撑。