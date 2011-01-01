ARM阵营再添两项助力：HPE强化StoreVirtual产品线

HPE公司已经对其SV3200软件进行强化，旨在提升其功能并对原有功能进行增强，且主要负责利用ARM实现文件访问。

HPE公司已经对其SV3200软件进行强化，旨在提升其功能并对原有功能进行增强，且主要负责利用ARM实现文件访问。

HPE方面于去年8月随一款低成本入门级块访问阵列同步推出了StoreVirtual 3200。这款阵列采用双主动-主动64位ARM控制器（而非至强控制器），2U版本提供14.4 TB容量且价格为1万4千美元，名为SV4330的3U版本容量同样为14.4 TB且价格为3万3千美元。

当时HPE公司表示：“StoreVirtual 3200拥有达到双节点4330两倍的可用存储容量，而价格则仅为后者零售价的58%，相当于每GB使用成本较后者低80%，而二者的性能表现完全一致。”对于额外部分的使用成本，大家可以将其理解为至强溢价。

那么能够接入闪存的SV3200增加了哪些特性？

扩展

可接入更多驱动器或者驱动器外壳;

在单一集群内通过双控制器分组实现向外扩展;

可配合Peer Motion软件进行集群联合与工作负载迁移。

新方案支持集群伸展以及同步复制。

两幅图片分别展示了安装与不安装外护板的StoreVirtual 3200

阵列当中还加入了StoreVirtual 3000文件控制器，且基于ProLiant DL 120服务器; 由于使用至强E5-2600 v3、Et-1600 v3、E5-2600 v4或者E5-1600 v4作为计算核心，因此其并未使用ARM作为文件访问机制。这款文件存储方案可能基于StoreEasy 3000（文件）网关。其未采用ARM架构实在令人有些遗憾。

HPE方面指出，现有文件共享机制能够与Windows原生集成且兼容Windows动态访问控制（Dynamic Access Controls）。3000机型提供子文件重复数据删除与压缩功能，且最高可支持2000条并发连接。其可在用户的PC、笔记本及其它设备（Android与iOS）上同微软Work Folders配合使用。

StoreVirtual 3200系统的起步售价为6055美元，为1 GB配置; 6475美元则可买到10 GB配置型号。StoreVirtual 3000文件控制器起步售价为2975美元。最新的StoreVirtual 3200软件升级不向受支持客户收取费用，并将在本季度晚些时候推出。