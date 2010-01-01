 希捷公司将与无人机制造商合作，旨在满足设备120 GB视频存储容量需求

希捷公司将与无人机制造商大疆公司合作，旨在为其无人机开发机载存储方案。

希捷公司将与无人机制造商大疆公司合作，旨在为其无人机开发机载存储方案。

两家公司指出，目前无人机的机载摄像设备分辨率正不断提升，而无人机的续航能力也在快速增加，这意味着其飞行过程中需要存储更多视频数据。大疆公司的Inspire 2无人机能够拍摄5K视频，这意味着仅25分钟的航行拍摄就需要占用120 GB存储容量。双方希望能够为无人机提供更为高效的视频数据安全存储、管理、下载、播放、备份与共享机制，并要求方案能够应对单次航行生成的数百GB数据总量。

Inspire 2无人机可兼容Zenmuse X4S与X5S摄像头，二者对于存储容量的需求基本契合大疆公司目前在售的专用480 GB容量CINESSD。其售价为899美元，且采用NVMe连接与摄像头进行对接。该存储单元提供四个PCIe端口并支持FAT32/exFAT文件格式。大疆还同时推出了CINESSD Station读取卡器。在使用480 GB CINESSD时，Inspre 2能够以高达4.2 Gbps的速率实现视频记录。

Inspire 2还内置一块16 GB迷你SD卡，且支持松下、SanDisk以及三星等品牌的最高128 GB迷你卡产品。

希捷与大疆公司表示其正在积极合作，旨在简化无人机数据工作流中的各个步骤，并计划于今年晚些时候公布其首款协作开发产品。虽然双方尚未提及将开发出怎样的设备，但部分规格的提升已经成为板上钉钉的事实。

大疆Inspire 2无人机。

举例来说，新方案将采用闪存以替代功耗更高且自量更大的磁盘驱动器，从而延长无人机续航时间。120 GB容量显然不是问题，且该设备还需要在提升使用寿命上下一番功夫。希捷公司的Nytro XM1440高寿命版本是一款容量为400 GB或800 GB的M.2 SSD，其使用寿命可在每天三次全盘写入的情况下达到五年。800 GB版本拥有充足的容量，且M.2外形也明显更为轻巧。

大疆CINESSD。

两家厂商还需要提供对应软件以确保该设备能够接入主机端并实现内容下载。我们猜测其可能采用USB-C线缆接入笔记本电脑或者台式机，抑或是采用插入式插槽，而后运行大疆/希捷UAV工作流软件以实现无人机视频文件的存储、管理、下载、播放、备份与存储。具体诉求看起来非常简单，而且能够为希捷公司带来理想的新型利基业务。