Dell EMC承诺继续在Vblock和VxBlock只采用思科UCS服务器

Dell EMC服务器和存储的几位主要高管均明确表示，公司将继续在Vblock融合基础设施解决方案中采用思科UCS服务器——而非戴尔服务器。

Dell EMC服务器和存储的几位主要高管均明确表示，公司将继续在Vblock融合基础设施解决方案中采用思科UCS服务器——而非戴尔服务器。

有了解戴尔和思科的渠道合作伙伴对该消息有不同的反应——有些人认为这证明了Dell EMC为客户提供灵活解决方案的承诺，也有人认为此举是为了让现有客户满意，直到他们迁移到以戴尔为核心的服务器上。

Dell EMC融合平台及解决方案部门总裁Chad Sakac在12月的一个视频博客中表示，客户将服务器视为他们构建IT基础设施的一个关键部分。

Dell EMC将继续采用思科UCS服务器构建自己的Vblock和VxBlock预集成融合基础设施解决方案，同时采用戴尔R630、R730和R730xd服务器平台，以及软件定义存储、SSD以及NVMe存储构建VxRack超融合机架级解决方案，以及基于VxRail和基于Nutanix的超融合基础设施一体机。

Vblock和VxBlock是类似的，但是VxBlock中包含内嵌的软件定义网络，采用VMware NSX或者思科ACI技术。

谈到企业级Vblock和VxBlock解决方案，客户仍然希望了解特定的组件或者“成份”，尽管他们主要关注的是整体解决方案的功能性，Sakac表示。

“当客户并不真正了解这些组成部分的时候，他们就会很担心，当他们购买融合基础设施的时候，他们购买的并不是这些组成部分，”他说。“他们评估的都是这个解决方案内的东西。但是，客户一开始就会很在意解决方案都包含些什么，所以我们会说，好的，没问题。”

与机架级或者基于一体机的超融合基础设施解决方案不同，VCE Vblock平台是将外部存储阵列捆绑于服务器，而前者是存储与服务器紧密集成。这个外部存储阵列可以是VMAX、XtremIO、XC系列或者Unity。

对于Vblock和VxRack解决方案来说，由于企业客户的需求，Dell EMC已经在思科Nexus网络技术上实现了标准化。当VCE Vblock最终推出的时候，是采用思科UCS服务器搭建的。

Sakac和Dell PowerEdge服务器产品管理及营销高级副总裁Ravi Pendekanti都表示，戴尔服务器在能力方面能够很好地与思科服务器相竞争。但是Pendekanti说，思科UCS服务器仍然是Vblock和VxBlock的首选服务器平台。

“因为我们曾说过戴尔和EMC之间是完全透明的，我们的目的不是改变现有的产品组合，我们将保持现状，并将继续我们过去几年通过使用思科UCS服务器所取得的成功。”

Sakac解释说，自VCE首次公布以来Vblock业务在过去七年中取得了很大的成功，收入规模大约是34亿美元，年增长率大约是20%。“这很棒，客户喜欢Dell EMC的这种搭配。”

考虑到这一点，让Dell EMC抛弃UCS服务器是没有道理的，Sakac说。“为什么我们要把成功的配方中换掉一种配料呢。这么做是没有充足商业理由的。我们没有压力、没有项目、没有计划也没有意愿这么做。”

Pendekanti响应了Sakac的声明称，Dell EMC将不会把UCS从VCE中剔除。“说到融合基础设施，我们不打算改变今天现有的任何东西，”他说。

展望未来，Sakac说，重要的是意识到超融合基础设施这部分市场的增长正在超过融合基础设施，Dell EMC有时候会看到超融合基础设施解决方案的环比增长率超过了100%。

Dell EMC在融合基础设施市场的份额超过60%，但是在超融合基础设施市场可能只有30%-40%，Sakac说。

“这是一个正在蓬勃发展、竞争激烈的市场，在这个市场中Dell和EMC将共同创新……但是在融合基础设施市场中，我们还没有打算改变涉及到思科UCS合作伙伴关系的任何事情。”

Lumenate是一家位于达拉斯的解决方案提供商、思科和EMC的长期渠道合作伙伴，该公司医疗及战略高级副总裁Jamie Shepard表示，Dell EMC承诺在Vblock和VxBlock中继续使用UCS服务器并不是一种营销手段。

“戴尔很聪明，这并不是说保留思科UCS服务器只是为了照顾现有客户，他们是响应客户对灵活性的需求。”

Vblock和VxBlock对于Dell EMC的未来来说非常重要，Shepard说。

“他们允许Dell EMC触及企业客户，对客户的需求能够有强力的对话。当我们谈到融合基础设施的时候，我们可以问问客户他们是否希望在构建和部署解决方案的时候获得帮助，他们一定会说，需要。我们可以用UCS来解决他们的这个需求，保留UCS对于Dell来说是一个保持与客户对话的战略性措施。”

尽管思科可以在VCE Vblock平台中利用早期投资来快速扩展服务器业务，但是UCS已经成为数据中心的一个主要组成部分，所以让Vblock与VxBlock仍然捆绑于UCS服务器这一点是很重要的，Shepard说。“客户知道采用UCS服务器是明智之举，如果客户有一个Vblock，他们可以轻松地将新的UCS服务器用来扩展计算部分。”

另一家了解Dell EMC和思科的解决方案提供商表示，Vblock和VxBlock解决方案继续专注于思科UCS服务器的这个决定并不是未来满足面向未来的需求，而更多地是管理特定业务的需求。

“这不是为了打破，所以不需要打破已有的模式，”这家要求匿名的解决方案提供商说。“Dell EMC和思科似乎已经正式达成一致，将矛头对准了HPE。”

该解决方案提供商表示，Dell不需要将自己的服务器带入Vblock和VxBlock解决方案中，因为这些解决方案是基于已经开始市场萎缩的技术。

“Vblock没有实现增长，它是基于传统存储阵列的。所以没有理由把戴尔服务器带入Vblock。Vblock采用外部阵列，这部分业务没有增长。”

但是该解决方案提供商也表示，Dell EMC的VxRack和VxRail业务正在增长，这些都是基于戴尔服务器的。“戴尔会说，如果你想要新的基础设施，那么可以选择基于戴尔的融合和超融合基础设施。但如果你想要过时的存储，那么继续用Vblock。戴尔看的是现状，而不是未来走向。”

该解决方案提供商说，长期来看，那些已经购买了Vblock解决方案的大型企业不会把Vblock工作负载迁移到VxRack或者VxRail。“所以重要的是，戴尔和思科会说，采用UCS的Vblock不会消失。现在没有必要砍掉这个摇钱树。”

来自Dell EMC和思科的高管没有提供更多的信息，只是声明两家厂商的关系将继续保持不变。