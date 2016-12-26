云科超融合 辽职院=系统提速18倍

2016上半年，存储产品市场以超融合架构及全闪存技术的应用成为业界两大焦点，国际品牌，本土品牌你追我赶方案频出，但新技术，新方案只有应用于企业内部，满足甚至超越客户需求才能称得上有商业化价值。

2016上半年，存储产品市场以超融合架构及全闪存技术的应用成为业界两大焦点，国际品牌，本土品牌你追我赶方案频出，但新技术，新方案只有应用于企业内部，满足甚至超越客户需求才能称得上有商业化价值。

神州云科2016年4月推出超融合架构方案，随即在全国展开“橙色计划”渠道伙伴巡展活动，在全国渠道范围内迅速刮起了一阵橙色风暴。在这过程中神州云科始终在默默推动这一新技术方案的商业化。不久前神州云科为辽宁职业学院IT系统进行全面升级，为学院增加新课件，同时将学院原有系统迁移到神州云科超融合计算存储平台上，全新架构使学院真正完成了私有云的建设，受到学院方面领导的高度肯定。超融合到底能为客户做哪些贡献？它的商业价值到底如何？我们来剖晰辽宁职业学院超融合计算存储台平具体应用，用实际案例分享新科技带给企业的价值。

客户需求实实在在

辽宁职业学院位于辽宁省铁岭市，是经辽宁省政府批准、教育部备案的辽宁省属全日制普通高等职业学院。截至2015年底，学院占地面积3678亩，建筑面积16万平方米，图书馆藏书46万册，校内实训室、实训基地122个，固定资产总值2.2亿元；设有8个二级学院，开设32个高职专业；有全日制在校生6880人，专任教师340人。

过去的几年，学院每年在IT系统上投入是一大块预算，随着管理效率与教学方式的变化，新课件要不断增加，老系统响应速度跟不上学院及学生的要求，一个需求响应要三天，这样的效率让学院的管理者头痛，同时随着课件的增多，系统的扩容，系统维护靠外包服务成本有升无降，设备成本也需逐年增加，低效率高成本成为院领导每一年要面对的挑战。

云科超融合方案构成

神州云科超融合计算存储平台是一种融合型基础设施解决方案，它将服务器和存储层整合于单一的集成设备。这种数据中心构件模块可一次添加一个节点，进行线性和无缝的横向扩展，实现随增长付费的灵活性。该解决方案采用的分布式软件技术EMC ScaleIO与谷歌、Facebook、亚马逊等 Web规模的云基础设施相同，既保证了集中存储的优势，又能够实现大规模的扩展；而不同之处在于，神州云科超融合计算存储平台适用于各种规模的企业。

从3天到4小时的跃进

神州云科经过深入需求分析，为辽宁职业学院布署了超融合计算存储平台，这是云科超融合技术方案首次落地应用，神州云科超融合计算存储平台为辽宁职业学院带来的价值从可以从四个方面简述。

1、虚拟化和VDI：用户的很多课件系统是使用的虚拟化和VDI技术。虚拟化最大的好处之一就是具有硬件层的整合能力。在神州云科超融合计算存储平台运行虚拟管理设备，可以进一步帮助整合。这些类型的部署可以减少数据中心的足迹，提高IT经济，并优化用户体验。

2、集成自动化：学院再不需要依靠外人来管理系统。神州云科超融合计算存储平台整合了网络设备和服务器设备，通过统一的管理界面对各个资源进行管理和监控，大大简化了IT系统管理过程。学院管理员只需要进行简单的培训就可对整个平台进行管理和维护。

3、业务规模更大化：学院的所有硬件设备在神州云科超融合计算存储平台的管理下都打破了硬件的瓶颈，平台按照存储资源、网络资源和计算资源来划分并输入到不同的资源池中，对所有的应用需求分配相应的资源。这样不但能满足用户业务快速部署的需求，同时能够允许有规模需要的业务能够无缝生长。

4、建立私有云：神州云科超融合计算存储平台具有互动，以及参与公共云、私有云或混合云用例的能力。为数据中心实现“自然”扩展，目前用户正在考量亚马逊的公有云环境，一旦决定，神州云科超融合计算存储平台可以无缝和该公有云环境结合，通过简单的云资源管理设置便实现数据迁移。

四个方面的技术特点使辽宁职业学院信息系统焕然一新。预计所有部署实施完成后，三年内可为学院减少大约70%的人力成本以及40%的设备成本，同时，IT系统响应速度也将从3天缩短到4小时内，效率整整提高了18倍，方案得到学院领导的高度肯定。

随着神州云科教育行业超融合方案在辽宁职业教育学院的落地，神州云科对超融合在教育领域的应用理解将进一步加深，而神州云科的超融合方案也将助力各级各类教育院校在数字化升级的进程中，步伐越来越高效，越来越稳健，在未来的院校竞争中处于领先地位。