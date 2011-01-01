IDC：2016年第三季度全球融合系统收入同比增长1.7% 达26亿美元

根据IDC最新的全球融合系统季度追踪报告，2016年第三季度全球融合系统市场收入同比增长1.7%，达到26亿美元。该季度全球融合系统市场新消耗的存储容量为1.4EB，相比去年同期增加12.5%。

根据IDC最新的全球融合系统季度追踪报告，2016年第三季度全球融合系统市场收入同比增长1.7%，达到26亿美元。该季度全球融合系统市场新消耗的存储容量为1.4EB，相比去年同期增加12.5%。

IDC企业存储与融合系统研究总监Eric Sheppard表示：“融合系统生态系统本身正在提供商和产品层面进行融合。在产品方面，IDC发现最大的增幅来自于那些拥有强大数据服务、高程度自动化、强大生命周期管理能力的产品。”

融合系统细分市场

IDC的融合系统市场评估了四个细分市场：集成基础设施、认证参考系统、集成平台、超融合系统。集成基础设施和认证参考系统是预集成、厂商认证的系统，包含服务器硬件、磁盘存储系统、网络设备、基本的元素/系统管理软件。集成平台是那些搭配额外预集成打包软件、定制系统工程设计（能够实现像应用开发软件、数据库、测试和集成工具等功能）售卖的集成系统。超融合系统将核心存储和计算功能融入到单一的、高度虚拟化的解决方案中。超融合系统与其他集成系统区别的一个关键特点就是超融合系统能够通过相同的服务器资源提供所有计算和存储功能。

在2016年第三季度，集成基础设施和认证参考系统这两个市场整体收入为13.6亿美元，同比下滑11.4%，占总体市场的52.2%。Dell Technologies是这个综合市场中最大的提供商，销售额为6.709亿美元，在该市场中占有49.4%的份额。下滑很大程度上是因为VSPEX认证参考系统停止销售。

*注：Dell Technologies代表着Dell和EMC所有季度的销售额总和。

集成平台在该季度的销售额同比下滑9.7%，销售额总额为6.718亿美元，占整体收入的25.8%。Oracle是该季度集成平台的第一大提供商，贡献了3.079亿美元，占有45.8%的市场份额。

该季度，超融合系统的销售额同比增长104.3%，创造了5.705亿美元的销售额，占总体市场的22%。请注意，与其他所列产品类别一样，以上的超融合系统收入中不包括来自支持和维护合同的收入。