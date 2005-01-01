Sphere 3D公司收到两份收购申请 欲买下其部分业务

作为旗下拥有Overland Storage与Tandberg Data两条产品线的加拿大厂商，Sphere 3D公司已经收到了两份对其业务进行收购的申请。

据了解，Overland与Tandberg很可能迎来新东家。

Sphere 3D公司的Tandberg DataRDX产品

作为旗下拥有Overland Storage与Tandberg Data两条产品线的加拿大厂商，Sphere 3D公司已经收到了两份对其业务进行收购的申请。

一直以来困扰着其Tandber Data以及Overland Storage产品线的亏损问题仍随着磁带自动化产品的一路走低而持续。今年9月，该公司收到了一份不具约束力的正式申请，旨在表达对方对于收购该公司现有资产之一的兴趣。当时Sphere 3D方面宣布其正就此及其它选项进行调查，思考如何进一步提高股东投资价值。

如今其收到了第二份申请，这份不请自来的报价源自另一家看中其其它资产的买家。该公司表示其将在合适的时候评估这份申请，并雇用财务顾问以进行评估与指导。与此同时，Sphere 3D公司在一份声明中告诉我们，"在本公司对申请进行审查时，仍然专注于考量其执行战略计划与实现盈利的能力。"

评论意见

我们怀疑该项战略性计划是否关注Sphere 3D公司目前的产品盈利情况以及当前运营成本。这项计划必须考虑到一项残酷的现实，即Overland Storage/Sphere 3D自2013财年开始就没有任何一个季度能够实现盈利，即连续15个季度遭遇亏损。该公司面对的根本问题在于，相较于产品销售情况，其运营成本实在太过高昂。而尽管每一步规划都应该能够成为恢复盈利能力的推动因素，但收购Tandberg Data与Overland Storage仍然未能帮助Sphere 3D改变这一现状。

下面来看该公司沉闷的营收与净收入汇总图表：

Overland Storage/Sphere 3D公司2016年第三季度财报结果

2016年第三季度出现了巨额亏损，通过以上图表可见其具体额度达到3480万美元。公司CFO Kurt Kalbfleisch在财报电话会议中评论称："第三季度，受到市值下降引发的股份滑水的影响，商誉与无形资产已经低于正常的公允价值水平。而这给收益表带来了一笔非现金成本支出。"

因此，出售资产以增加股东价值很可能成为一种可行的必要手段。

Sphere 3D公司近两年股价走势图。（来源：雅虎金融）

目前该公司股价为0.36美元; 而其2014年12月的股价为每股6.00美元。管理层一直在积极推动其虚拟化（Glassware）业务以及传统磁带保护与磁盘存储产品，但随后其开始将这种积极性全面覆盖至业务的各个方面。截至目前，结合营收与净收入来看，这样盲目的挽救举措显然是收到了"可靠"的收效。