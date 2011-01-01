 SK海力士有意与希捷携手探索闪存技术发展道路

SK海力士公司已经宣布，其正在考虑与希捷公司联合推进闪存记忆体开发工作。

SK海力士公司已经宣布，其正在考虑与希捷公司联合推进闪存记忆体开发工作。

根据《韩国先驱报》发表的一份韩国监管部门文件指出：

我们正在寻求各种选项，包括与希捷技术公司建立合资企业，从而加强我们非易失性存储闪存芯片的中远期竞争力。但目前我们尚未在这方面做出任何实际决定。

很明显，无论希捷还是SK海力士都没有就相关举措及进展作出任何评论，不过考虑到磁盘向闪存存储全面过渡的时代背景再加上技术与广泛业务趋势的导向，两家企业无疑已经受到这波浪潮的严重影响与冲击。

首先，磁盘驱动器市场正在不断萎缩，而作为主要数据存储载体的核心介质也开始由磁盘转向闪存，这主要考虑到闪存在访问速度以及功耗与冷却需求方面的一系列优势。像SK海力士这样的闪存代工厂商需要产品开发、制造与分发渠道以帮助其顺利完成闪存芯片销售。而像希捷这样的垂直集成、磁盘为主且掌握开发、制造与分发渠道的厂商则需要将自身磁盘业务模式转为闪存/SSD业务模式，从而将自有产品与供货层面的专业知识用于支撑未来的闪存业务。

弱势厂商

这两家企业在闪存芯片与驱动器市场上的表现皆较为弱势。根据Trendfocus公司的统计，2016年第二季度全球SSD市场份额占比如下：

• 三星位列第一，份额达40.8%。

• 西部数据份额为13.6%。

• 东芝份额为6%。

• 英特尔份额为6.8%。

• 美光份额为3.7%。

• SK 海力士份额为3.4%。

• 希捷份额为0.1%。

其余份额则由金士顿（9.4%）、光宝（9.7%）以及其它（6.5%）厂商瓜分。

而进入第三季度，SK海力士与希捷的日子并没有好转的迹象：

Trendfocus公司公布的2016年第三季度SSD市场份额划分情况。

希捷与SK海力士两家厂商皆不具备面向未来闪存芯片/驱动器市场的新型技术成果，例如3D XPoint以及ReRAM等一系列着眼于2020年左右的前瞻性方案。这意味着其要么马上开始在非易失性芯片/驱动器业务领域加大投入，要么等待时间将自己彻底逐出这一市场，要么未来被迫以极为昂贵的方式直接从其它厂商手中购买此类成果。

希捷的情况

考虑到西部数据已经与东芝建立起闪存代工联盟，而英特尔与美光亦保持着紧密的合作关系，这意味着身为磁盘驱动器市场前三强中位列第二且早已实现磁盘驱动器制作业务垂直一体化的希捷面临着极为可怕的困境。

希捷方面与三星间建立起了合作关系，最近还与美光方面眉来眼去，这当然都是好消息--然而这种合作还仅停留在NAND闪存芯片交易层面，而非真正的战略性代工生产同盟。

其中希捷-美光间的合作关系公布于2015年2月，这一方面是为了确保美光能够长期为希捷公司提供战略性闪存芯片供应。然而，希捷公司于2016年8月公布的Nytro xf1230 SATA SSD则使用了SK海力士的芯片外加SK海力士LAMD控制器。

很明显，截至目前，希捷公司与美光之间的闪存合作关系已经相当薄弱。

SK海力士的情况

SK海力士公司是一家主要DRAM供应商，市场份额仅次于三星，而NAND则属于其次要业务。此前其曾经与惠普（现在的HPE）就严重延期的忆阻器技术达成合作关系。然而，HPE方面如今已经联合了SanDisk的ReRAM。ReRAM与美光加英特尔的XPoint看起来很有可能成为未来替代NAND的领导型解决方案，特别是考虑到闪存芯片的密度提升空间已经比较有限。

在NAND方面，SK海力士公司与其它代工厂商的差距相当明显，特别是参考三星、西数-东芝以及英特尔-美光那遥遥领先的市场份额。

那么SK海力士该如何在这些直接参与产品开发且拥有更强分销渠道的巨头厂商面前，推广自己的非易失性芯片代工业务？其显然需要显著加强自己的产品开发与分销渠道能力。

关于双方建立的合资企业

希捷公司明显是一位良好的潜在合作伙伴。《韩国商业》援引业内人士的消息表示，SK海力士将以51%持股比例的方式与希捷方面共同建立合资企业。

SK海力士公司能够贡献其现有NAND芯片与控制器技术，而希捷方面则提供其控制器与闪存驱动器产品，同时为该合资企业的产品推广提供助力。该合资企业应该可以参考英特尔与美光间IMTF合资企业与西部数据（SanDisk）-东芝合作关系的具体实施方式。

当然，相关谈判中同样需要解决大量问题，包括资金、人员、地点以及领导权分配等。由于此前曾经进行过两次NAND闪存芯片技术合作尝试（一次为美光，一次与三星），因此希捷公司需要拿出足够的诚意以证明其对此次合作的认真态度。

我们好奇的是，希捷公司是否会尝试与美光方面建立更为密切的合作协议？虽然与SK海力士建立合资企业被广泛视为明智之举，但希捷公司的管理层仍然警惕这项战略所带来的必然负面影响，即对其大型容量优化型磁盘驱动器未来营收的冲击。