 从洛阳银行数据中心变化一窥中国创新型银行变革之势

上面这张照片是ZD至顶网记者在参观了洛阳银行的数据中心时拍摄的。首先由近到远简单介绍一下这个数据中心的布局。前后各有一组UPS机柜的双UPS组合保证电源的安全，其中本人所站的地方没有出现在照片上的右侧是一组UPS机柜（没有出镜）。

上面这张照片是ZD至顶网记者在参观了洛阳银行的数据中心时拍摄的。首先由近到远简单介绍一下这个数据中心的布局。前后各有一组UPS机柜的双UPS组合保证电源的安全，其中本人所站的地方没有出现在照片上的右侧是一组UPS机柜（没有出镜）。照片能看到的最近的一组机柜是未来需要扩展的备用机柜，来保证未来几年的服务器、存储、网络等产品的扩容。

接下来一组机柜是洛阳银行互联网平台核心业务的数据中心机柜。里面包括浪潮存储、服务器和虚拟网关等产品；再往前一组机柜放置的是采用浪潮存储产品的存储阵列机柜；再往前是一组机柜放置的是浪潮的小机K1，负责综合业务大前置核心业务存储和计算,再往前是存贷汇的核心业务机柜。再往前一组机柜布置的是浪潮的4路服务器NF8560M2，这些产品负责数据仓库管理平台核心业务；再往前是网络设备。最后一组是第二组UPS机柜。当参观完这个数据中心，发现洛阳银行约80%的存储设备来自浪潮。

洛阳银行信息技术部总经理贾俊彦介绍浪潮K1，从2013年运行到现在，一个词“放心”

数据中心运行的浪潮四路服务器NF8560M2

数据中心运行的浪潮AS5600

这个数据中心面积200多平米，一般总资产400亿的银行的数据中心规模就是这么大。而洛阳银行的总资产超过1700亿元，在数据中心的资源利用率方面，洛阳银行绝对在前列。洛阳银行信息技术部总经理贾俊彦向ZD至顶网记者介绍。而洛阳银行的数据中心建设也可以看成是中国金融行业利用数据技术实现数字化转型的一个窗口。

随着大数据、云计算、区块链、人工智能以及移动互联等新一代技术的发展和应用，传统金融行业迎来了金融科技时代，甚至对传统金融行业带来一些颠覆性的改变。金融与科技的结合，不仅创新了金融产品与服务，也促使金融行业迈向了一个新的竞争起点。

在国内以支付宝、微信支付等为代表的一系列互联网金融公司，正在给金融行业带来巨大的压力。洛阳银行作为一家地方性商业银行，秉承核心价值观“居中守正、恒远常新”，认为不断创新才能提升核心竞争力，不仅在数据中心的建设具有创新意识，同时也认同区块链这一新兴科技正在改写金融业产业的规则，而洛阳银行目前已经是区块链联盟的成员之一。

去“IOE”提出是在2012年，但是从采访中ZD至顶网记者了解到早在2010年其实洛阳银行就已经考虑采用对未来的系统的进行升级。同时也考虑到，随着国产IT设备的发展，国产化IT设备未来的优势会越来越明显。这期间经过多方考察，在2011年与浪潮存储开始接触。到今天，洛阳银行五年的时间里，和浪潮存储实现“三次握手”，引进浪潮高中低不同层次的存储设备，实现洛阳银行最重要的三大板块——综合业务大前置核心业务、数据仓库管理平台核心业务、互联网平台核心业务均在浪潮存储平台上搭建。

创新的基础是对未来架构的科学规划

从银行1.0的柜台业务、到银行2.0多分支业务，再到银行3.0的互联网化业务，洛阳银行实现以人为本的业务创新和数据平台技术创新之间的深入关联。

洛阳银行根据银行的创新发展需求重新审视调整业务架构和IT架构，深入开发和运用移动互联、大数据、云计算等信息技术。贾俊彦谈到洛阳银行的每一次业务规划，都是围绕整个行里的科技规划基础之上来实施的。随着业务的多样化，行里对科技的要求越来越高，原来IT设备仅仅是支撑业务的发展需求，现在IT部门和IT设备要转变到能够引领业务的发展的需求，所以对IT设备的要求也会越来越高。

从2013年开始，洛阳银行基础设施建设已经充分利用了云计算技术，实现了资源配制申请使用和管理一体化，随机应变的满足应用对资源的需求，并整体降低资源成本。这一年浪潮与洛阳银行第一次合作，打破了进口品牌的垄断，首次引入国产存储，使用浪潮AS1000G3、AS1000G6等产品承载OA、柜台前置、录音录像等业务，浪潮这家本土存储厂商为洛阳银行来提供更加便捷与专业的数据服务。

针对洛阳银行对于IT设备的发展与未来业务发展的规划，贾俊彦他们的科技部对未来三到五年内系统的搭建，系统的更新，系统的管理实施了全面的规划。

创新要敢于破旧立新

贾俊彦也谈到，洛阳银行的数据中心发展也是不断探索的过程。因为起步早，很多基于创新的解决方案和应用没有鲜明的一条道路来指导，更多是不断的探索发展的过程。面临业务的高成长，洛阳银行需要升级整个整体数据平台。随着采集数据的增加，现有的数据仓库存储DS8100容量空间已所剩无几，数据仓库的跑批时间有时会长达5-6个小时。根据业务需要，洛阳银行数据仓库业务每天系统需要跑批一次，将所有采集到的信息录入，进行处理、运算；并在第二天上班前完成跑批，将第二天需要做的事情发布出去。以目前的跑批效率，前端业务面临严峻挑战。

这方面有像浪潮公司这样长期紧密合作的合作伙伴来帮忙指导， 根据洛阳银行发展面临的问题，浪潮立刻安排工程师与客户沟通，现场调研、协助客户分析。针对数据仓库系统跑批时间过长的困境，浪潮工程师团队认为首先需要解决系统中使用的存储性能较低的问题。通过浪潮高性能存储AS5600承载数据仓库管理平台核心业务；通过2台AS-V（生产机房1台、灾备机房1台），后端搭配我们的AS1000G6、AS1000G3构成双活系统，用于测试系统；

2台AS5600（生产机房1台、灾备机房1台）和原有虚拟化网关搭配构成双活系统，承担CRM、监管报送、综合前置、金融互联网平台、财务系统等生产业务，给洛阳银行119家分支机构、1700亿资产数据提供业务连续性保障。

采用浪潮AS5600存储替代原有国外品牌老旧存储， AS5600同时配置SSD和SAS硬盘，并配合AS5600的自动分层功能，能够自动评估数据的活跃程度， 根据评估结果自动将存储数据迁移到不同性能的硬盘中，热数据存储在SSD介质上，温数据存储在SAS硬盘介质上，冷数据存储在高容量低性能介质上，从而既保证了业务的性能，也降低了客户的投资成本。采用浪潮AS5600替代原有存储后，跑批时间缩短了至少1.5倍。除了设备上的破旧立新，洛阳银行与浪潮还实现虚拟化平台的优化，因为随着业务的创新，很多东西VMware也没遇到过，有些产品是第一次在银行系统在大规模应用，经过不断的完善方案，不断的完善架构。洛阳银行在存储资源池优化、虚拟化优化、容灾优化等方面的困难一个个都解决了。

创新也要考虑性价比，银行业务更是如此

在人们的印象中，像银行这种企业，采购存储都是国外那种最好的设备，但是洛阳银行在选择了浪潮存储，那么在采购测试过程，浪潮的存储解决方案哪些特质让洛阳银行下定决心选择浪潮的？贾俊彦认为这几个特点让双方合作长久。

第一，产品必须可靠。2013年上线的K1，三年来的正常运行说明了一切。包括经过连续3个多月严苛测试的浪潮AS1000G3企业级存储旗舰和服务器运行稳定、性能优异，获准投入正式运营，以专业实力担当起洛阳银行的OA、柜台前置、录音录像等关键业务。后续，洛阳银行又继续引入了浪潮存储AS1000G6等产品，运行一切顺畅。

第二，产品服务的专业性与高性价比。

洛阳银行是中小银行，在数据中心建设过程中首先考虑成本，在满足性能需求的同时，成本成为重点考虑因素。初次合作，浪潮专业的服务给洛阳银行留下了深刻的印象，在测试、调优过程中，浪潮工程师尝尝与洛阳银行IT人员一起奋战到凌晨，这在以往与国外厂商的合作中是不可想象的。通过这次合作，帮助洛阳银行节约了上百万成本，系统设备运行稳健，这让洛阳银行IT团队得到了全行嘉奖。

采用的浪潮产品，从服务器到存储再到虚拟网关等产品，从低端慢慢走到高端，从外围系统做到核心系统这样一个历程来看，浪潮一直在陪伴着洛阳银行成长，同样的洛阳银行也一直在陪伴着浪潮成长。双方是相互促进相互陪伴的过程。

数据中心的建设一定要满足未来需求

就像ZD至顶网记者看到的洛阳数据中心建设，在机房规划、架构开放、人才建设等方面的建设都是面向未来五年甚至十年的需求来实施。

在机房规划方面洛阳银行的数据中心预留了三分之一的地方实现未来的系统扩展。早在2013年的时候，洛阳银行进行后台数据的处理，就考虑到选择开放式架构，跟浪潮结合，使用浪潮的开放平台，采用浪潮的开放信息构建数据仓库，当年和浪潮联合申报银监会的课题，在2013年的时候拿到银监会的五类优秀奖，四类成果奖。

同时洛阳银行还是是区块链联盟的成员之一。洛阳银行目前区块链技术主要是解决两个方面的事情，第一个就是利用区块链检验在信贷系统里构建“信任”系统。对一个人，如何确定给这个人放多少的贷款，这个人的风险怎么样等等，利用区块链这样的技术，对贷款客户的信任问题。

第二应用是支付场景里，用区块链进行支付，去中心化的支付。在金融商业这块，洛阳银行这两个方面使用的比较多。比如洛阳银行跟贵州银行合作，作联合推出微利贷的产品，把微利贷的清算系统应用区块链的技术解决清算的问题，就是支付结算的问题，现在正在做这样的尝试。

（采访完洛阳银行之后，路上随手拍，广告词不错）

最后重要的是对于人才的需求，贾俊彦希望北上深的优秀的人才能够回来。因为洛阳不仅是历史人文沉淀的古都，又是具有现代生活气息的新城。这里没有高房价，有的是高回报。