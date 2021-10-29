西部数据发布第一季度财报 云业务大幅增长前景看好

西部数据近日发布了表现强劲的第一季度财报，但由于对下一季度的指引较为疲软，导致其股价在今天盘后交易中下跌了10%多。

西部数据近日发布了表现强劲的第一季度财报，但由于对下一季度的指引较为疲软，导致其股价在今天盘后交易中下跌了10%多。

该季度西部数据在不计入股票薪酬等特定成本下的每股利润为2.49美元，收入为51亿美元，比去年同期增长29%，超过了分析师此前预期的每股利润2.24美元，收入51亿美元。

西部数据公司首席执行官David Goeckeler表示，该季度的“稳健业绩”得益于来自多元化终端市场的强劲需求，以及“强大的创新、广阔的市场路线和敏锐的执行力”。他补充说，即使面临“疫情带来的重大影响和供应链中断”，西部数据也做到了。

他说：“虽然这些中断是暂时的，但随着全球数字化转型的持续加速，西部数据的长期机会是保持不变的。我们相信，迁移到云端以及整个客户和消费者市场对存储解决方案的需求，将继续为西部数据和我们的客户带来巨大的机会。”

西部数据是全球最大的存储驱动器制造商之一，为数据中心硬件、个人计算机、智能汽车和其他各种系统提供硬盘和闪存芯片。

这次也是西部数据在新报告结构下发布的第一份财报。西部数据现在把产品分为三大类：云、客户端和消费者。云包括为公有云和私有云环境提供的产品，客户端包括直接销售给OEM或通过分销合作伙伴销售的产品，消费者业务则包括了零售和最终用户产品。

目前云业务是西部数据的主营业务，占总收入的44%，收入22亿美元，该季度同比增长72%，主要是受到了企业级硬盘收入创下新高，以及企业级固态硬盘销售额环比增长近30%这两个因素双重驱动的结果。

Goeckeler表示，下个季度云业务将进一步得到加速，因为西部数据将开始销售基于OptiNAND的新产品，该产品是一种在硬盘驱动器控制平面中使用闪存增加面密度的存储技术。西部数据称，下个月将开始批量出货使用OptiNAND的20TB CMR硬盘。

此外，该季度客户端业务收入增长6%至18.5亿美元，消费者业务收入增长10%至9.73亿美元。

西部数据表示，在客户端业务方面，西部数据的闪存产品在移动、游戏、汽车、物联网和工业应用等领域实现了收入的强劲增长。

然而由于“客户和公司自身业务的供应中断”，导致客户端业务和消费者业务收入分别下滑了2%和6%。

而且外界关于西部数据时断时续地收购日本闪存制造商Kioxia仍存在各种猜测。今年8月，有报道称西部数据再次就收购Kioxia进行谈判。Kioxia是东芝前子公司，于2018年独立，价值超过200亿美元。

此前西部数据和Kioxia关系密切，西部数据在自己的很多存储设备中采用了Kioxia的闪存产品，当时据说两者合并有助于扩大公司规模，可以更有效地与体量更大的美光和三星展开竞争。

此前有报道称，收购可能会在9月之前完成，但截至目前都还没有最终敲定。谈判如果继续进行的话，可能会是旷日持久的，因为最早有关西部数据有意收购Kioxia的报道还要追溯到3月份。

展望第二季度，西部数据预计调整后的每股利润在1.95美元至2.25美元之间，收入在47亿美元至49亿美元之间，华尔街分析师预期的每股利润为2.39美元，收入为45.9亿美元。