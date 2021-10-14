多云战略的坚实后盾：IBM发布多项存储新能力

IBM对公有云集成进行了调整，推出了一系列更新项以帮助新收购的Turbonomic团队提高执行力，还有一些更新帮助IBM产品保持竞争力。让我们详细看看。

上周，IBM上任已经18个月的首席执行官兼董事长Arvind Krishna，向参加线上会议的金融分析师和行业分析师表示，IBM的战略是专注于帮助企业引领下一阶段的数字化转型浪潮，而他提及的下个阶段，主要是受到混合云和人工智能等各种技术推动的。实现这一价值，是IBM的使命。

但是这个使命对IBM来说并不容易。当今几乎所有企业都涉足于混合多云领域，由此带来的挑战远远超出简单地通过快速存储阵列传输数据。数据必须跨越云的边界，必须越来越多地从边缘进入企业流程，将这些数据引入AI引擎也会带来很多新挑战，例如吞吐量、延迟、甚至是所谓的“数据重力”，等等。

IBM存储团队并不轻松，当前几乎任何厂商都可以利用现有的闪存技术开发一款高速存储阵列，但是，很少有厂商可以提供一个具有凝聚力的数据基础设施，应对数据驱动的数字化转型过程中不断变化的需求。这一点很难，IBM选择了开发各种能够减轻企业IT架构师负担的工具。

本周，IBM宣布对存储产品组合进行一系列更新，这表明IBM正在很好地执行他们的战略。IBM对公有云集成进行了调整，推出了一系列更新项以帮助新收购的Turbonomic团队提高执行力，还有一些更新帮助IBM产品保持竞争力。让我们详细看看。

Turbonomic为IBM存储增添活力

今年早些时候IBM收购了Turbonomic公司，此次收购旨在加强IBM AIOps工具和服务组合。Turbonomic公司曾经是应用资源管理和网络性能管理领域的先驱，提供了支持AI的工具，帮助企业组织更好地管理大量复杂的资源。

Turbonomic（IBM保留了该公司的品牌）为企业运营带来了全栈可观察性和管理功能，利用AI确保一系列IT基础设施的性能、资源优化和成本控制，使其成为IT管理员AIOps工具箱中一个有价值的补充功能。

本周IBM第一次把Turbonomic与IBM存储产品进行了集成，宣布Turbonomic将从IBM FlashSystem存储系统中收集一系列数据，这些数据将被用于优化操作，防止不必要的过度配置，以及引导智能的存储密度决策。IBM表示，此次集成将让客户能够将存储密度提高30%，而不会对应用性能产生任何影响。

此外，IBM宣布Turbonomic将通过IBM FlashSystem观察和监控Instana、Red Hat OpenShift或者其他“主流管理程序”，让运营团队可以快速可视化和实现修复措施的自动化。

随着IBM开始使用Turbonomic技术来帮助管理企业整体架构，Turbonomic与FlashSystem的集成对IBM来说就是自然而然的一步了，现在IBM还没有公布更多信息，但我预计未来Turbonomic将会被更深入地集成到支持IBM Spectrum Storage软件套件的更多存储产品中。

支持微软Azure的IBM Spectrum Virtualization

一直以来，IBM都是积极拥抱多云技术的。曾几何时，这个愿景还是以IBM自己的私有云雄心为核心的。但是近年来，随着几乎所有企业都在把某一个主流公有云提供商作为自身虚拟基础设施的一个组成部分，IBM也开始把多云与之联系起来。

早在2019年初，IBM就推出了Spectrum Virtualize软件的公有云版本——Spectrum Virtualize for Public Cloud，但却一直到本周，IBM才开始支持AWS公有云。这一变化是与IBM增加支持微软Azure是有关的。

今年早些时候，IBM正式通过IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud on Azure 支持微软Azure云，这给Azure带来了数据迁移、灾难恢复、快照等功能，甚至还有IBM的不可变快照功能IBM Safeguarded Copy。

此举让IBM在企业级IT领域赢得了一次胜利。虽然AWS仍然是占据主导地位的公有云产品，但是Azure的增长速度要快于整个公有云市场，最近微软在其财报中公布，Azure收入同比增长了51%，而同时期内AWS的增幅是37%。

众多新特性发布

除了有关Azure和Turbonomics的消息之外，IBM还发布了对存储产品组合的更新，主要涉及到网络弹性、云原生和可扩展性能等核心属性。

IBM正持续致力于对云与安生技术的基础支持。例如，IBM宣布IBM Spectrum Protect Plus可以帮助微软Azure工作负载中的Red Hat OpenShift数据和Kubernetes数据，此外该软件还支持直接备份到S3对象存储。

此外IBM加大了对对象存储的支持，IBM Spectrum Scale增加了一个高性能的对象接口。性能方面，IBM新增了一个Nvidia GPU Direct Storage的接口，让支持Nvidia GPU Direct Storage的应用在使用IBM Spectrum Scale的情况下，运行速度提高100%。

最后，IBM还公布了一款新的硬件系统IBM Elastic Storage System 3200，该系统配置了38TB的IBM FlashCore模块，大小是现有最大系统的一倍。

这在密度上带来的整体影响令人印象深刻。IBM称，新的FlashCore模块仅通过两个机架单元就可以把ESS 3200总容量提高到912TB。

分析师视角

IBM一直致力于提供业内最好的技术，然而现实是，IBM在工程和构建存储解决方案方面的辉煌历史，在IBM对外广泛传递信息的时候被忽略了，常常是到最后才提一嘴。

正如IBM最近的投资者日上重申的，IBM坚持不懈地致力于帮助企业将数据转化为商业价值，IBM解决方案堆栈的一个关键组成部分是数据管理，而数据管理能力需要有一个能够保护数据和把数据传输到所需地方的底层基础架构。

IBM花了近20年的时间摆脱了自己的硬件业务，但是仍然把存储保留了下来，这一点是有道理的，因为存储对于IBM试图帮助企业克服挑战来说是至关重要的。但同时，IBM并不怎么提及硬件，而是说IBM如何帮助你把业务提升到数据驱动的下一代转型中，听起来像是一个更有价值的故事。

数据对企业至关重要，而存储是企业从横跨多个云、一直到边缘的数据获得快速、有价值洞察的基石。本周的这些公告表明，IBM将持续投入，为客户提供构建这些解决方案的存储基础设施。