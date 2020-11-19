走进IBM中国系统中心：不简单的 IBM存储，让混合云存储更简单

近日，至顶网等媒体走进IBM System的大本营IBM中国系统中心，近距离接触IBM的存储产品和解决方案。通过看得见、摸得着的的互动方式全面了解IBM在混合云的趋势下的存储最新解决方案。

2020年上半年因为新冠疫情的原因，让大家更多的利用线上办公和线上沟通的形式进行业务交流。随着中国新冠疫情得到有效控制，线下活动也开始恢复。近日，至顶网等媒体走进IBM System的大本营IBM中国系统中心，近距离接触IBM的存储产品和解决方案。通过看得见、摸得着的的互动方式全面了解IBM在混合云的趋势下的存储最新解决方案。特别是IBM在存储领域的创新黑科技云闪存以及云带库的创新技术，并通过实操来了解“IBM云端在线实验室”如何一杯咖啡的时间，就可以完成一个真实的方案的体验。

混合云时代，企业数据存储与管理变得空前复杂

混合云已是 IT 领域的关键趋势。如今，94%的企业正在使用混合云模型——混合公共、私有和专用云环境，以及无数的软件即服务(SaaS)应用程序。

IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊

IBM大中华区系统部存储系统总经理吴磊谈到企业需要支持不止一个公共云、本地云、虚拟机和私有云，新的混合多云现实给IT领导者带来了新的挑战。“对于企业用户而言最重要的不是改变使用计算、使用存储能力的模式，而是怎么保证数据，从传统的数据中心，从核心的系统，当我们使用云这种便捷的快进快出的资源消耗模式的时候，要保证数据的可靠、保证数据的安全，确保在不同的云端能够享用到合理的、合适的SLA (Service Level Agreement)。”

IBM总结了混合云趋势下企业要利用好数据的五大能力：

敏捷性：在不同存储系统之间移动数据，同时确保不会造成业务中断。数据存储，不管是在本地、云端，还是以SaaS、IaaS的方式，要保证数据是流动的和可靠的。

过渡性：从传统技术过渡到容器和Kubernetes等新技术要保证数据不能丢失。

云环境：采用可在混合多云环境下汇总部署的存储功能。

数据的压缩除重：在现有存储中存储更多数据。

加密：通过静态数据加密改善网络弹性。

IBM Storage可以提供完全支持云计算和容器的投资组合

今天，企业已经进入到全新的时代——容器化时代。容器因为其避免被客户绑定到某朵云，而深受企业的喜爱，如今企业大规模使用容器技术，已经不是科研话题，而是真真正正在生产系统上使用。同时对于容器数据的持久化存储和管理成为企业关心的话题。IDC专家 Chris谈到 “由于容器日益成为IT和开发人员部署的首选，因此对有状态容器的持久存储已变得不可或缺。”

IBM的混合多云存储，不仅能够简化存储架构，在混合多云的业务环境下，帮助企业构建虚拟化统一数据管理平台，实现统一透明的数据管理。而且可以通过虚拟化整合存储资源的方式，轻松管理、访问部署在任何地方的数据。同时针对容器存储，IBM也在积极助力企业容器应用的数字化转型。

IBM通过跟红帽的合作，通过OpenShift构架的PaaS平台企业级全栈式容器化云解决方案IBM Cloud Paks，能够实现让让客户一次开发，一次生成，随时随地创新和部署，可以自由的移动。“这样让客户的选择完全取决于不同云的服务商提供的SLA，你的SLA高，提供的好，我就把我的运行，把我的资源放在你这个地方来，如果不好，我可以立刻走人。”吴磊分享到。

简单来总结就是，IBM存储能够助力容器和混合云的数据管理化繁为简。比如IBM 的备份软件Spectrum Protect Server，它能以容器化的方式进行部署，客户可以非常方便的在容器环境下做灾备。“IBM可以跨过去30年，承接过去，满足现在，对接未来。所以我们的备份软件，无论客户是传统的主机、小型机，传统的VMware虚机，传统的KVM，还是未来的容器化的部署，无论在本地、云上，一套软件，一个界面，一套管理团队，通通搞定。”吴磊分享到。

IBM的黑科技：云闪存和云磁带

“IBM的存储解决方案有一个最大的特点，就是双管齐下，都是软硬件同时在支撑整个解决方案。”IBM大中华区系统部资深技术经理刘鑫分享IBM的黑科技的时候，首先认为黑科技要具备硬件和软件相互融合的特征。包括IBM推出的云闪存和云磁带。

IBM大中华区系统部资深技术经理刘鑫

因此IBM存储解决方案不仅建立一个混合云架构上，而且可以支撑企业要求的高可用性、容灾能力，非常强的数据的基础架构平台，使其可以结合软硬件。

“为什么叫云闪存？我们有很强的硬件架构基础，同时有很强的软件能力，能够跨越多云进行数据架构的优化，所以才叫能云闪存。” 刘鑫谈到。

IBM云闪存的优势，首先是IBM拥有闪存控制芯片技术，这样基于IBM FlashSystem系列的全闪存，结合借助存储级内存（SCM）、全闪存和混合配置等灵活的驱动器选项，IBM FlashSystem系列产品可以帮助企业实现成本和性能之间的最佳平衡。通过IBM Spectrum Virtualize软件基础，IBM FlashSystem可以集成来自500多个其他异构存储系统的存储。

“比如FlashSystem 9200每4路集群的最大IOPS为1800万，最大吞吐量可达到180GB/s。而延迟仅为70μs。” 延时低才是真正考验IO通道上整体技术实现的能力。这也是IBM的核心技术所在。“刘鑫分享到。

今天分层存储适合于现在互联网时代的数据量剧增，热数据用闪存，冷数据用磁带，是企业的最佳选择。容量密度很高，而且成本很低，非常适合于访问频率不高的归档数据，这是磁带的优势。磁带的优势主要体现在如下几方面：

1）磁带寿命长，保存寿命长达30-50年

2）成本低，冷数据保存成本节省了 84% （百度智能云实测数据）

3）合规，具有加密和防篡改功能，符合行业合规要求

4）安全，在读写时可实时加密，Air GAP技术提高数据安全性

5）兼容性好，不同型号的磁带机和磁带可以在磁带库中混插

6）环保，节省电力

IBM专家带领媒体体验IBM磁带库的运行模式

磁带技术是非常高精尖的科技，IBM有60年的技术积累。目前IBM即将推出的LTO Ultrium 9 的磁带单盘容量会达到18TB。而且已经实现了400MB/s的传输速率，跟硬盘差不多。目前IBM在实验室里面为未来十年做好了磁带的发展路线。

IBM也围绕磁带打造了一整套数据保护的解决方案，包括备份，有不同的备份软件，针对不同的环境，容器、虚机，通过不同的备份软件方便数据上云，也方面用户快速的下载和恢复。

同时目前磁带访问方式已经更先进。“以前磁带需要专门的软件访问，现在我们把访问的方式做成和文件系统一样，可以像U盘一样来访问磁带，等于即插即用。“

实操“IBM云端在线实验室”，一杯咖啡的时间

现场除了参观了IBM的云磁带如何工作之外，媒体们还现场操作了“IBM云端在线实验室”，IBM已经把大部分的资源搬到云上，就是“IBM云端在线实验室”。 可以简单通过一个浏览器，只要你能够上网，就可以来到IBM云端实验室做实验。IBM提出的口号是，“15分钟一杯咖啡的时间，就可以完成一个真实的方案的体验。”

IBM中国系统中心经理丁伟

“用这种方式确实可以帮助大家节省时间，比较快地了解这个产品是不是适合你或者方向对不对，然后你可以继续跟IBM联系，我们会有专业的人士和团队给大家展示一些细节，目标第一是快，第二把以前稀缺的资源，以前只有一些大银行才能享受到的VIP服务，让更多的客户和合作伙伴可以直接体验。“IBM中国系统中心经理丁伟分享到。

这样通过云的方式，云的体验，IBM能够带给合作伙伴和客户真正的云上价值。