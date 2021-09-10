IDC：2021年第二季度中国企业外部OEM存储系统市场收入增长33.3%

根据IDC全球企业存储季度追踪报告显示，2021年第二季度（2Q21）企业级外部OEM存储系统全球市场收入同比增长9.7%，达到69亿美元，外部OEM存储总出货容量同比增长27.9%至22.1EB。

该季度，直接面向超大规模数据中心销售的ODM厂商收入同比下滑7.7%至64 亿美元，出货量同比增长13.8%至88.7EB。整个市场的企业存储出货容量（外部OEM+ODM Direct+基于服务器的存储）增长25.2%至156.1EB。

IDC基础设施平台和技术研究经理Zsofia Madi-Szabo表示：“2021年第一季度我们观察到的外部存储系统市场复苏在第二季度有强化的趋势。每个区域经济从全球疫情复苏的速度，很大程度上影响着市场需求恢复的水平。”

企业外部OEM存储系统厂商结果

该季度戴尔是最大的外部企业存储系统厂商，占全球收入的26.8%。HPE/新华三(b)位列第二，收入占比为10.9%。NetApp和华为并列*第三，收入占比分别为9.9%和8.9%。日立、IBM和Pure Storage则分别以4.9%、4.7%和4.1%的份额并列*第五。

注释：

* 在全球企业存储系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额差距小于等于1％的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

a Dell Technologies代表了戴尔和EMC的总收入。

b 由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“ HPE /新华三集团”一个整体记录全球外部市场份额。根据合资协议，清华控股子公司——紫光公司通过全资附属公司收购了新华三51％的股份，HPE拥有新公司49％的股份。

闪存存储系统市场亮点

该季度全闪存阵列(AFA)市场总收入超过27亿美元，同比增长7.6%。混合闪存阵列(HFA)市场收入超过28亿美元，同比增长13.3%。

外部存储系统区域市场亮点

该季度，中国市场存储收入同比增长33.3%，日本下滑21.2%，亚太地区（不包括日本和中国）增长了15.4%。欧洲、中东和非洲(EMEA)同比增长3.7%，中欧和东欧(CEE)增长26.0%。美国增长5.9%，加拿大增长29.5%。该季度拉丁美洲实现了外部存储收入自2020年第一季度以来首次增长，增幅为12.5%。