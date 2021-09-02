希捷Lyve Cloud成为Zoom官方公有云存储供应商
来源：至顶网存储频道 2021-09-02 10:55:52
关键字： Lyve Cloud
Lyve Cloud是希捷的存储即服务产品，采用给了位于美国的Equinix托管站点和Minio兼容S3的对象存储软件。
现在，Zoom客户可以把他们录制的会议存储在希捷的公有云Lyve Cloud上了。
是的，希捷是有公有云存储业务的。
根据希捷与Zoom签订的协议，当Zoom客户录制会议的时候，他们可以选择将录制文件保存在希捷的Lyve Cloud S3存储即服务(STaaS)平台上。
Zoom公司产品和工程总裁Velchamy Sankarlingham宣布：“我们的客户希望安全地存储并顺畅地共享他们的会议录制文件。鉴于我们支持的会议规模和客户需求的多样性，我们需要支持一流TCO的云存储，所以我们正在新增对Lyve Cloud的支持，因为后者具备这些优点。”
希捷公司存储服务执行副总裁、首席信息官Ravi Naik表示：“我们让云经济效益变得简单且可预测，无论录制的会议数量有多少，或者观看了多少次。Lyve Cloud不收取API费用和出口费用，我们永远在线的存储意味着Zoom用户可以在需要时随时查看他们的会议录制文件。”
换句话说，希捷Lyve Cloud要比AWS、Azure和GCP更便宜。
目前Zoom提供的会议录制工具是自己的Zoom云。希捷和Zoom签订了长达多年的协议是针对位于硅谷的云，此外还有其他选项。
Lyve Cloud是希捷的存储即服务产品，采用给了位于美国的Equinix托管站点和Minio兼容S3的对象存储软件。Lyve Mobile产品是希捷的数据传输服务，可通过硬盘或者固态盘物理传输数据。
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