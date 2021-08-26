西部数据有意以200亿美元收购日本闪存芯片制造商Kioxia

《华尔街日报》的消息人士称，这笔交易的金额可能超过200亿美元，最早可能在下个月中旬达成协议。然而据报道称，Kioxia也有可能选择IPO而不是被并购。

今天《华尔街日报》报道称，数据存储巨头西部数据（Western Digital）正在与闪存制造商Kioxia进行并购谈判，使得西部数据的股价今天上涨了7.8%。

《华尔街日报》的消息人士称，这笔交易的金额可能超过200亿美元，最早可能在下个月中旬达成协议。然而据报道称，Kioxia也有可能选择IPO而不是被并购。

总部位于美国加州圣何塞的西部数据公司，是全球最大的存储硬盘制造商之一，这家已经经营了50多年的企业在财富500强中排名第182位。

西部数据公司创立于1970年，最初专注于制造半导体测试设备，随后几年中，西部数据涉足其他很多市场，一度成为全球最大的计算器芯片供应商，20世纪80年代首次亮相于存储行业。

今天，西部数据主要为数据中心设备、个人计算机、智能汽车及各种其他系统提供硬盘和闪存芯片。上个季度，西部数据仅数据中心硬盘业务的硬件出货容量就超过了100EB。

而总部位于日本东京的Kioxia是东芝公司前子公司，在2018年被分拆为一项独立的业务。目前贝恩资本持有Kioxia公司的多数股权，去年8月，Kioxia被评为全球第二大闪存芯片制造商。

西部数据的很大一部分闪存产品是由Kioxia生产的。去年10月，Kioxia宣布计划与西部数据合作建设一座耗资95亿美元的新闪存工厂，以满足市场对高速数据存储不断增长的需求。

此外两家公司还在研发方面积极展开合作。2月，两家公司推出了一种新型闪存，据称空间效率比上一代技术高40%，一部分原因是找到了一种将162层晶体管堆叠在一起以提高闪存芯片密度的方法。

此外据报告称，西部数据的竞争对手Micro Technology也与Kioxia进行了收购谈判。不过，据说Kioxia目前主要集中精力在与西部数据的谈判上。

两家公司之间的合并，侧面反映出最近存储硬件市场持续不断的整合趋势。此前，英特尔签署协议以90亿美元将NAND闪存业务出售给SK Hynix公司。

在竞争层面，这次合并可以给西部数据和Kioxia带来规模效应，有助于他们更有效地与美光等对手展开竞争，后者的市值是西部数据好几倍，此外还有另一个主要竞争对手三星。本周，三星宣布计划未来三年投资约2050亿美元，发展包括半导体集团（包括闪存制造业务）在内的多项业务。

报道称，如果合并能够成行，西部数据公司首席执行官David Goeckeler可能会继续领导合并后的公司。据称，西部数据计划以股票的形式完成此次交易。